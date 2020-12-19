Дипломат и повар: между Грецией и Турцией разгорается шпионский скандал

Анастасия Иванова

Полиция Греции задержала представителя турецкого консульства в стране по подозрению в шпионаже, сообщил сегодня, 18 декабря, высокопоставленный греческий источник, передаёт Reuters.

Данный инцидент может ещё больше обострить отношения между двумя номинальными союзниками по НАТО, отмечает британское информагентство.

Задержанный чиновник, гражданин Греции, работавший в консульстве Турции на острове Родос, был арестован в пятницу после допроса неделю назад. По этому делу был арестован и другой гражданин Греции.

«Один из них работал в турецком консульстве на Родосе, второй был поваром на пассажирском судне, курсировавшем на линии Родос — Кастелоризо», — сказал Reuters источник в греческих службах безопасности.

Кастелоризо — небольшой греческий остров недалеко от турецкого побережья.

Один из подозреваемых обвиняется в фотографировании передвижений Вооружённых сил Греции в Эгейском море. Греческие СМИ сообщили, что оба являются членами мусульманского меньшинства Греции, проживающего на севере страны.

Турция уже отреагировала на сообщения о задержаниях. Министерство иностранных дел страны заявило, что работник турецкого консульства был секретарём в его представительстве на Родосе. «В процессе, который привёл к аресту нашего сотрудника, имеющего греческое гражданство, Греция нарушила его свободу, безопасность и уважение личных и семейных прав в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и Венской конвенции о консульских сношениях», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Афины и Анкара имеют давние противоречия, начиная от разделённого острова Кипр и заканчивая правами на разведку энергоресурсов в Эгейском и Средиземном море. Напряжённость обострилась в августе, когда Турция направила своё судно для сейсморазведки в район Восточного Средиземноморья, на который претендует Греция.