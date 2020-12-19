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Евросоюз будет договариваться с Россией и Турцией: события ночи 19 декабря

Евросоюз будет договариваться с Россией и Турцией: события ночи 19 декабря

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Евросоюз не добьется стабильности на континенте, если не найдет баланса отношений с Россией и Турцией. Об этом дипломат написал в своем блоге. «С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — отметил глава европейской дипломатии.

Госдепартамент США уведомил конгресс страны о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге. Отмечается, что уведомление было направлено законодателям 10 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии. В случае закрытия двух консульств единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, куда будут перенаправлены некоторые сотрудники из Екатеринбурга и Владивостока.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. «Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал Помпео в интервью. Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

Граждане Украины, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются Киевом, будут включены в план вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу президент страны Владимир Зеленский. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить первые вакцины от Covid-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщили в министерстве здравоохранения государства. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению Covid-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

В европейских странах наблюдается существенный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией, а также увеличивается количество летальных исходов. В Великобритании за сутки было зарегистрировано 489 смертей от Covid-19. За 18 декабря заболевание обнаружили у 28,5 тысячи человек. Схожая ситуация складывается в Италии, где прирост по заражениям и смертям в последние дни стабильно держится на уровне примерно 18 тысяч заболевших в сутки и 680 летальных исходов, соответственно. В Швейцарии каждый день регистрируется около 4,5 тысячи новых случаев инфицирования. Во Франции зафиксировали за время пандемии коронавируса более 60 тысяч летальных случаев от последствий заражения Covid-19. Местные службы здравоохранения отмечают, что в последние дни ситуация с заболеваемостью вызывает обеспокоенность.

Посол России в Турции Алексей Ерхов в ближайшее время собирается провести переговоры с министром здравоохранения этой страны по вопросу возможных поставок российский вакцины от Covid-19 «Спутник V». «Работа идет. Работа у нас идет на межведомственном уровне между двумя странами. Но чтобы этот вопрос завершить, нам нужно еще целый ряд операций и процедур. Нам еще нужно какое-то время. Я на днях планирую встретиться с министром здравоохранения Турции. И я очень надеюсь, что по итогам этой встречи можно будет поделиться более конкретной информацией», — заявил Ерхов в интервью телеканалу «Россия 24».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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