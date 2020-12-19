Эстонские солдаты поедут в Африку с новыми автоматами

Анастасия Иванова

В ближайшие дни в Африку отправится контингент эстонских военных с новыми автоматами R20 Rahe, недавно поступившие на вооружение Сил обороны Эстонии. Такие же автоматы предназначены для солдат-срочников — новые партии оружия должны прибыть в Эстонию в течение следующего года, пишет err.ee.

Первая партия новых автоматов готовится к отправке в Африку вместе с военнослужащими, которые должны будут сменить своих товарищей в миссии в Мали. Автоматические винтовки производства американской Lewis Machine and Tool Company станут основным стрелковым оружием эстонской армии, а операция в Мали — возможностью при необходимости испытать их в боевых условиях.

Военнослужащие Скаутского батальона уже прошли курс обращения с новым оружием и остались им довольны. Впрочем, есть и критические замечания.

«Там просто все очень точно, от и до. Но на самом деле проблем серьезных нет. Если, например, кто-то при креплении прицела закрутит винт так, что он сломается, это не значит, что сам прицел плохой», — отметил майор, главный оружейник Сил обороны Ристо Пяртель.

Этим летом в Эстонию прибыло 1500 новых автоматов, на днях была доставлена вторая партия — еще 4 000 штук. В новом году их начнут отправлять в воинские части.

«Очередная партия прибыла в конце ноября. Эти автоматы предназначены для солдат-срочников, которые будут призваны», — пояснил Пяртель.

Новая штурмовая винтовка должна заменить находящиеся сейчас на вооружении эстонской армии израильский «Галиль» и шведский AK-4. Согласно графику, новое вооружение должно быть поставлено до конца следующего года, однако пандемия может внести в эти планы свои коррективы.

«Центр оборонных инвестиций находится в постоянном контакте со своими поставщиками. На сегодня мы можем сказать, что поставки могут немного задержаться, но по нашим данным, эта задержка несущественна», — сказал представитель данного учреждения Рамиль Липп.

На данный момент объявлены конкурсы на поставки оптических прицелов и упоров-сошек для снайперских винтовок. Находящиеся сейчас на вооружении израильские и шведские автоматы будут отправлены на сортировку, пригодные к использованию будут отправлены на резервные склады. Продажа или передача их в другую страну не планируется.