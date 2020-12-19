Песков не смог назвать самый сложный день Путина в 2020 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог определенно ответить на вопрос о том, какой день в этом году был для Владимира Путина самым сложным и нервным.
Этот вопрос спикеру Кремля был задан в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».
Песков отметил, что у президента России в целом неспокойная работа, поэтому выделить самый сложный его день в 2020 году трудно.
Некоторое время представитель Кремля все же поразмышлял, видимо пытаясь припомнить самый сложный день главы государства в уходящем году. Но так и не смог это сделать.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Дмитрий Песков в этом же фильме прокомментировал негативную реакцию Запада на появление российской вакцины от коронавируса. По его словам, причиной тому стала недобросовестная конкуренция со стороны западных производителей.