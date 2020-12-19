Планы Гахарии: Грузия попросится в Евросоюз в 2024 году
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту страны десятого созыва на утверждение правительственную программу и обновленный состав правительства.
По информации пресс-службы кабмина, в составе правительства есть только одно изменение — на вакантную должность министра юстиции выдвинут Гоча Лорткипанидзе. Остальные министры сохраняют за собой посты.
В кабинет министров вошли: министр регионального развития и инфраструктуры — Майя Цкитишвили, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава, министр иностранных дел — Давид Залкалиани, министр финансов — Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили, министр обороны — Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Теа Ахвледиани.
Что касается правительственной программы — «Построение европейского государства», то ее главная цель — преодоление кризиса, созданного пандемией, быстрое восстановление и развитие экономики, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.
Парламент Грузии рассмотрит и утвердит программу и обновленный состав правительства страны в ходе внеочередного заседания на следующей неделе.