Планы Гахарии: Грузия попросится в Евросоюз в 2024 году

Влада Некрасова

Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту страны десятого созыва на утверждение правительственную программу и обновленный состав правительства.

По информации пресс-службы кабмина, в составе правительства есть только одно изменение — на вакантную должность министра юстиции выдвинут Гоча Лорткипанидзе. Остальные министры сохраняют за собой посты.

В кабинет министров вошли: министр регионального развития и инфраструктуры — Майя Цкитишвили, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава, министр иностранных дел — Давид Залкалиани, министр финансов — Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты — Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили, министр обороны — Ираклий Гарибашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Теа Ахвледиани.

Что касается правительственной программы — «Построение европейского государства», то ее главная цель — преодоление кризиса, созданного пандемией, быстрое восстановление и развитие экономики, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.

«В то же время страна продолжит предпринимать усилия на пути к укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Основной задачей следующих лет будет институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС в 2024 году. Исходя из этих целей, усилия правительства Грузии по быстрому восстановлению и развитию экономики страны, а также по построению сильного, единого и демократического государства будут сосредоточены на следующих четырех ключевых областях: внешняя политика, безопасность, разрешение конфликтов и права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление», — сообщили в правительстве.

Парламент Грузии рассмотрит и утвердит программу и обновленный состав правительства страны в ходе внеочередного заседания на следующей неделе.