Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Алексей Вольцев

Военнослужащий группы разминирования в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуши, сообщает сегодня, 18 декабря, Министерство обороны России.

«При проведении разминирования участка дороги в районе населённого пункта Шуши произошёл подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате подрыва тяжёлое ранение получил офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана экстренная медицинская помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.

Российские военнослужащие-саперы выполняют в Нагорном Карабахе задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Кроме того, они обеспечивают подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов задействованы служебные собаки.

Напомним, российские миротворцы находятся в зоне карабахского конфликта в соответствии с договорённостями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе, подписанном 9 ноября. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операции располагается в Степанакерте. Зона проведения миротворческой миссии разделена на сектора «Север» и «Юг», здесь выставлено 23 наблюдательных поста.