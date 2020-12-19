Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе

Военнослужащий группы разминирования в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуши, сообщает сегодня, 18 декабря, Министерство обороны России.

«При проведении разминирования участка дороги в районе населённого пункта Шуши произошёл подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате подрыва тяжёлое ранение получил офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана экстренная медицинская помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.

Российские военнослужащие-саперы выполняют в Нагорном Карабахе задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Кроме того, они обеспечивают подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов задействованы служебные собаки.

Напомним, российские миротворцы находятся в зоне карабахского конфликта в соответствии с договорённостями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе, подписанном 9 ноября. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операции располагается в Степанакерте. Зона проведения миротворческой миссии разделена на сектора «Север» и «Юг», здесь выставлено 23 наблюдательных поста.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Россия и Китай подписали соглашение по вопросам сотрудничества и совместной деятельности в сфере развития системы профессионального образования
Россия и Китай подписали соглашение по вопросам сотрудничества и
В Москве наградили команды победителей конкурса «Советские спортсмены – герои войны»
В Москве наградили команды победителей конкурса «Советские спортсмены
В Бурятии появится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
В Бурятии появится Центр непрерывного повышения профессионального
74 человека с Covid-19 умерли в Москве за сутки
74 человека с Covid-19 умерли в Москве за сутки
Планы Гахарии: Грузия попросится в Евросоюз в 2024 году
Планы Гахарии: Грузия попросится в Евросоюз в 2024 году
На Восточном впервые за 2020 год состоялся пуск ракеты
На Восточном впервые за 2020 год состоялся пуск ракеты
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе
Очередное обновление Windows 10 приводит к "синим экранам смерти"
Очередное обновление Windows 10 приводит к "синим экранам смерти"
«Железобетонные доказательства» — историк о деле против нацистов на Кубани
«Железобетонные доказательства» — историк о деле против нацистов
Почти 300 учителей Вологодской области приняли участие в работе III регионального съезда молодых педагогов
Почти 300 учителей Вологодской области приняли участие в работе III
Продвижение русского языка на пространстве СНГ является очень важной задачей – Владимир Путин
Продвижение русского языка на пространстве СНГ является очень важной
В Волгоградской области состоялся выпуск первых медиаволонтеров
В Волгоградской области состоялся выпуск первых медиаволонтеров

Топ на сегодня

Онлайн-система не заменит никогда прямого личного контакта между учащимся и преподавателем – Владимир Путин
Онлайн-система не заменит никогда прямого личного контакта между
МЧС России доставило в Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
МЧС России доставило в Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
Премьер Латвии: Если лучше не станет, запретим ездить по стране
Премьер Латвии: Если лучше не станет, запретим ездить по стране
Трамп грозится не покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Трамп грозится не покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Турция перевела войска на юг Идлиба
Турция перевела войска на юг Идлиба

Еще по теме

Российский офицер ранен при разминировании в Карабахе
Российские саперы приступили к разминированию сирийского Дейр эз-Зора
Саперы Минобороны России обезвредили 60 км дорог в Карабахе
Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к гуманитарному разминированию Дейр-эз-Зора