Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец
Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего коронавирусом, является стабильным. Он продолжает исполнять свои обязанности.
Соответствующее заявление 19 декабря распространила пресс-служба администрации Елисейского дворца.
В пресс-службе отметили, что глава государства находится под постоянным медицинским наблюдением и президентская медслужба регулярно проводит клинические и параклинические обследования.
Напомним, что 17 декабря стало известно о том, что тест Макрона на Covid-19 показал положительный результат. После этого французский лидер самоизолировался в своей загородной резиденции в Версале, откуда продолжил дистанционно исполнять обязанности главы государства.
Как сообщало ИА Newstes, на следующий день 18 декабря президент России Владимир Путин направил Эммануэлю Макрону телеграмму со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления от Covid-19.