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Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец

Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заболевшего коронавирусом, является стабильным. Он продолжает исполнять свои обязанности.

Соответствующее заявление 19 декабря распространила пресс-служба администрации Елисейского дворца.

«Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей, 18 декабря, стабильное. У него всё ещё наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава государства находится под постоянным медицинским наблюдением и президентская медслужба регулярно проводит клинические и параклинические обследования.

«Их результаты обнадеживают», — заключили в Елисейском дворце.

Напомним, что 17 декабря стало известно о том, что тест Макрона на Covid-19 показал положительный результат. После этого французский лидер самоизолировался в своей загородной резиденции в Версале, откуда продолжил дистанционно исполнять обязанности главы государства.

Как сообщало ИА Newstes, на следующий день 18 декабря президент России Владимир Путин направил Эммануэлю Макрону телеграмму со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления от Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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