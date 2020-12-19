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США перешли к «ледяной войне» против России — Пушков

США перешли к «ледяной войне» против России — Пушков

Решение Вашингтона закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге является исключительно политическим.

Об этом в своем Telegram-канале 19 декабря написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, данный шаг свидетельствует о том, что Соединенные Штаты переходят к «ледяной войне» против России.

Пушков отметил, что закрытие двух диппредставительств едва ли позволит американской стороне существенно сэкономить.

«Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но все же не до такой степени. Это политическое решение», — подчеркнул сенатор.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге.

При том в Госдепе отметили, что такой шаг позволит экономить $ 3,2 млн ежегодно. Всего в двух консульствах работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Сообщается, что американский персонал после закрытия представительств будет переведен в посольство в Москве, а всех местных сотрудников ждет увольнение.

Как пишет Associated Press, закрытие консульств оставит США без дипломатического представительства на огромной территории России, что создаст серьезные неудобства для американских путешественников.

Пострадают и россияне в Сибири и на Дальнем Востоке России, которым нужны американские визы. Теперь все консульские услуги будут осуществляться из московского посольства.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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