Таллин прекращает сотрудничество с Первым Балтийским каналом

Влада Некрасова

Эстонская Полиция безопасности (КаПо) направила в Таллинскую горуправу письмо с требованием проверить ее договорных партнеров — BMA Estonia и Первый Балтийский канал (ПБК) — на возможные связи с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского Союза. До получения оценки от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег город не сможет закупать русскоязычные телепрограммы на будущий год, пишет err.ee.

КаПо направила в горуправу письмо с требованием «проверить договорных партнеров на возможные связи с лицом, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского Союза и в случае обнаружения таких связей — прекратить договорные отношения». Таллинская городская канцелярия обращается в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег с просьбой выяснить, «имеет ли договорный партнер города право оказывать услуги городу и другим действующим в Эстонии лицам».

«До тех пор, пока Бюро данных по борьбе с отмыванием денег не даст свою оценку, мы не имеем возможности завершить производство закупки русскоязычных телепрограмм на будущий год и заключить договоры на эфирное время передач в новом году. Деятельность Таллина должна быть организована в соответствии с законами, однако на данный момент мы пока не понимаем, какие конкретно действия от нас ожидаются. Город обращается в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, чтобы оно оценило поставленный КаПо вопрос относительно возможной связи договорного партнера города с санкциями ЕС. Поскольку международный контроль применения санкций — задача Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, а не местного самоуправления», — подчеркнул мэр Таллина Михаил Кылварт.

«С учетом коронакризиса мы делали акцент именно на информировании русскоязычного населения, сотрудничая как с телеканалом ETV+, транслирующим в прямом эфире пресс-конференции Таллина, так и с каналом ПБК, который предоставляет эфирное время для „Новостей Таллинна“. Прежде всего с целью распространения адекватной информации на русском языке людям, которые смотрят русскоязычные каналы», — сказал Кылварт.

Решение Совета ЕС относительно лиц, в отношении которых введены финансовые санкции, вынесено в 2014 году. И, по словам мэра, на протяжении этого времени Таллин не получал информации или сведений по поводу того, что поднят вопрос о правомерности деятельности договорного партнера города на территории Эстонии.

Таллинская городская канцелярия проверила через регистр юридических лиц выгодополучателей BMA Estonia OÜ, и не нашло в нем имен, внесенных в список лиц, на которых распространяются международные санкции. На основании полученных данных Таллинской городской канцелярии не представляется возможным выяснить, является ли концерн BMA Estonia, в который входит телеканал ПБК, субъектом финансовых санкций.

Как отметил Кылварт, русскоязычное сообщество давно устало от «стигматизации» зрителей ПБК и распространяемого предубеждения о том, что люди, родным языком которых является русский, находятся под влиянием «пропагандистских каналов».

«В Эстонии выросло целое поколение людей, которые смотрели по вечерам программу „Время“. Однако это не помешало этому поколению восстановить независимость Эстонской Республики», — сказал Кылварт.

Напомним, что в марте Первый Балтийский канал принудили к роспуску своих новостных редакций.