Таллин прекращает сотрудничество с Первым Балтийским каналом
Эстонская Полиция безопасности (КаПо) направила в Таллинскую горуправу письмо с требованием проверить ее договорных партнеров — BMA Estonia и Первый Балтийский канал (ПБК) — на возможные связи с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского Союза. До получения оценки от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег город не сможет закупать русскоязычные телепрограммы на будущий год, пишет err.ee.
КаПо направила в горуправу письмо с требованием «проверить договорных партнеров на возможные связи с лицом, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского Союза и в случае обнаружения таких связей — прекратить договорные отношения». Таллинская городская канцелярия обращается в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег с просьбой выяснить, «имеет ли договорный партнер города право оказывать услуги городу и другим действующим в Эстонии лицам».
«С учетом коронакризиса мы делали акцент именно на информировании русскоязычного населения, сотрудничая как с телеканалом ETV+, транслирующим в прямом эфире пресс-конференции Таллина, так и с каналом ПБК, который предоставляет эфирное время для „Новостей Таллинна“. Прежде всего с целью распространения адекватной информации на русском языке людям, которые смотрят русскоязычные каналы», — сказал Кылварт.
Решение Совета ЕС относительно лиц, в отношении которых введены финансовые санкции, вынесено в 2014 году. И, по словам мэра, на протяжении этого времени Таллин не получал информации или сведений по поводу того, что поднят вопрос о правомерности деятельности договорного партнера города на территории Эстонии.
Таллинская городская канцелярия проверила через регистр юридических лиц выгодополучателей BMA Estonia OÜ, и не нашло в нем имен, внесенных в список лиц, на которых распространяются международные санкции. На основании полученных данных Таллинской городской канцелярии не представляется возможным выяснить, является ли концерн BMA Estonia, в который входит телеканал ПБК, субъектом финансовых санкций.
Как отметил Кылварт, русскоязычное сообщество давно устало от «стигматизации» зрителей ПБК и распространяемого предубеждения о том, что люди, родным языком которых является русский, находятся под влиянием «пропагандистских каналов».
Напомним, что в марте Первый Балтийский канал принудили к роспуску своих новостных редакций.