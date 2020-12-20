Байден обсудил с президентом Мексики новый подход к миграции в США

Алексей Вольцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден провели накануне, 19 декабря, телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась их приверженность «взаимодействовать на благо народов двух стран», а также новый подход к вопросам региональной миграции.

«Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу, направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США», — говорится в распространенном штабом Байдена пресс-релизе.

Байден отметил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием инфраструктуры на границе, необходимой, по его словам, «для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции».

Напомним: ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в Twitter, что поговорил с Байденом из города Вальядолида (штат Юкатан).

«Мы подтвердили обязательство работать вместе на благо наших народов и стран», — написал он.

Мексика входит в число торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в размере $ 614,5 млрд.

Добавим также, что Гватемала, Гондурас и Сальвадор, о которых упоминал новый американский президент Джо Байден, лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США.