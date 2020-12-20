Байден обсудил с президентом Мексики новый подход к миграции в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден провели накануне, 19 декабря, телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась их приверженность «взаимодействовать на благо народов двух стран», а также новый подход к вопросам региональной миграции.
Байден отметил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием инфраструктуры на границе, необходимой, по его словам, «для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции».
Напомним: ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в Twitter, что поговорил с Байденом из города Вальядолида (штат Юкатан).
Мексика входит в число торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в размере $ 614,5 млрд.
Добавим также, что Гватемала, Гондурас и Сальвадор, о которых упоминал новый американский президент Джо Байден, лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США.