Белорусская «демократическая оппозиция» получила литовскую «Премию свободы»

Влада Некрасова

Cейм Литвы, как и предсказывалось, удостоил ежегодной «Премии свободы» белорусскую «демократическую оппозицию» и её лидера Светлану Тихановскую. За это проголосовало 110 членов Сейма, один парламентарий воздержался пишет Delfi.lt.

«Этого признания очень ждет не госпожа Светлана Тихановская, а весь белорусский народ, который избивает, бросает в тюрьмы своя же собственная власть», — сказал депутат Сейма Гедрюс Сурплис (Союз крестьян и «зеленых»).

В свою очередь Ирена Хаасе («Союз отечества — Христианские демократы Литвы») утверждает: «Мы обязаны поддержать белорусскую демократическую оппозицию и ее устремления. Уже несколько месяцев, невзирая на погодные изменения, усталость, насилие со стороны ОМОНа, наши соседи-белорусы показывают, что их самым большим устремлением являются свобода и демократия. Кто же поддержит их, если не соседи, братский народ?»

Сейм Литвы учредил «Премию свободы» 15 сентября 2011 года, приняв для этого специальный закон. Премия составляет € 5 тыс. Она вручается ежегодно, 13 января, на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы. Учрежденной Сеймом Премии свободы удостаиваются «за заслуги перед свободой, демократией и правами человека». Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в «дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы».

Первая «Премия свободы» Литвы в 2011 году была присвоена одиозному российскому «демократу» Сергею Ковалеву. Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший советский диссидент Антанас Терляцкас, учредитель подпольного издания «Хроники Литовской католической церкви», архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте, семь бывших литовских «лесных братьев»: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис. В прошлом году «Премии свободы» оказался удостоен экс-«лесной брат», кавалер ордена Креста Витиса Альбинас Кентра-Аушра.