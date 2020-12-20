МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена
Тегеран опроверг информацию газеты The New York Times о том, что заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи через посредников пытался передать в столице Омана Маскате избранному президенту США Джо Байдену послание с предложением вернуться к соглашению по ядерной сделке. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По словам Хатибзаде, «в отношении ядерной сделки существует совместная комиссия, где иранская сторона высказывает свое мнение».
Напомним, что 14 декабря заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи совершил визит в Оман для консультаций с представителями МИД этой страны по двустороннему сотрудничеству. После этого некоторые журналисты и эксперты в Twitter высказали предположение, что в ходе поездки иранский дипломат мог передать представителю Байдена письмо, связанное с возможным возвращением США к ядерной сделке. Кроме того, в ноябре газета The New York Times писала, что Арагчи через посредников пытался передать Байдену послание с предложением вернуться к атомному соглашению до возобновления ирано-американских переговоров.