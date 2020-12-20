МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена

Анастасия Иванова

Тегеран опроверг информацию газеты The New York Times о том, что заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи через посредников пытался передать в столице Омана Маскате избранному президенту США Джо Байдену послание с предложением вернуться к соглашению по ядерной сделке. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Это совершенно не соответствует действительности. Фактически новое правительство в США еще не вступило в свои полномочия, чтобы мы хотели кому-то передавать послания или получать их», — пояснил он газете Hamshahri, отвечая на вопрос о письме.

По словам Хатибзаде, «в отношении ядерной сделки существует совместная комиссия, где иранская сторона высказывает свое мнение».

Напомним, что 14 декабря заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи совершил визит в Оман для консультаций с представителями МИД этой страны по двустороннему сотрудничеству. После этого некоторые журналисты и эксперты в Twitter высказали предположение, что в ходе поездки иранский дипломат мог передать представителю Байдена письмо, связанное с возможным возвращением США к ядерной сделке. Кроме того, в ноябре газета The New York Times писала, что Арагчи через посредников пытался передать Байдену послание с предложением вернуться к атомному соглашению до возобновления ирано-американских переговоров.