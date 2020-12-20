Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена

МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена

МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена

Тегеран опроверг информацию газеты The New York Times о том, что заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи через посредников пытался передать в столице Омана Маскате избранному президенту США Джо Байдену послание с предложением вернуться к соглашению по ядерной сделке. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Это совершенно не соответствует действительности. Фактически новое правительство в США еще не вступило в свои полномочия, чтобы мы хотели кому-то передавать послания или получать их», — пояснил он газете Hamshahri, отвечая на вопрос о письме.

По словам Хатибзаде, «в отношении ядерной сделки существует совместная комиссия, где иранская сторона высказывает свое мнение».

Напомним, что 14 декабря заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи совершил визит в Оман для консультаций с представителями МИД этой страны по двустороннему сотрудничеству. После этого некоторые журналисты и эксперты в Twitter высказали предположение, что в ходе поездки иранский дипломат мог передать представителю Байдена письмо, связанное с возможным возвращением США к ядерной сделке. Кроме того, в ноябре газета The New York Times писала, что Арагчи через посредников пытался передать Байдену послание с предложением вернуться к атомному соглашению до возобновления ирано-американских переговоров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена
МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена
Нарышкин о предательстве в разведке: Я лично испытал такой удар
Нарышкин о предательстве в разведке: Я лично испытал такой удар
Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке
Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Визит министра нефти: Россия и Иран укрепляют стратегические связи
Визит министра нефти: Россия и Иран укрепляют стратегические связи
Никонов день 24 декабря: народные приметы и обряды от нечистой силы
Никонов день 24 декабря: народные приметы и обряды от нечистой силы
Скоро Новый год: выбираем одежду и аксессуары из праздничных лукбуков (даже если отмечаем дома)
Скоро Новый год: выбираем одежду и аксессуары из праздничных лукбуков
Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России
Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России
Путин ждет от СВР гибкой реакции на изменения международной обстановки
Путин ждет от СВР гибкой реакции на изменения международной обстановки
Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне делают самые дорогие покупки
Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне делают самые дорогие
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского диско с Рудковской, Шеляговой и другими
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского

Топ на сегодня

Убийство российского посла в Турции: как это было и к чему пришло следствие
Убийство российского посла в Турции: как это было и к чему пришло
Модный дайджест: от семейной съемки с Пэрис Хилтон до новогодних распродаж и коллекции от Little Big
Модный дайджест: от семейной съемки с Пэрис Хилтон до новогодних
Наталья и Мурад Османн подтвердили, что впервые станут родителями: "Через несколько недель нас будет трое"
Наталья и Мурад Османн подтвердили, что впервые станут родителями:
В Латвии хотят отобрать у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
В Латвии хотят отобрать у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец
Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец

Еще по теме

Иран заявил о готовности выйти из ядерной сделки в течение нескольких недель
Иран объявил о решении превысить уровень обогащения урана по ядерной сделке
МИД Ирана подтвердил отказ от ядерного оружия
МИД Ирана: Тегеран ждет от ЕС пакет мер по сохранению ядерной сделки