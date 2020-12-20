Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России

Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России

В День работника органов государственной безопасности президент Владимир Путин посетил сегодня, 20 декабря, штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР).

Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию СВР, и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с праздником — Днём работника органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы. И для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в стране «создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом».

«Ещё относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 году — их было уже 36. А за 11 с половиной месяцев текущего года — два. За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество», — сказал российский лидер.

ИА Newstes уже сообщало: ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ (СВР) со 100-летием учреждения, отметив их талант и мужество.

20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник — День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России — еще и вековой юбилей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена
МИД Ирана опроверг сообщение о передаче письма представителю Байдена
Нарышкин о предательстве в разведке: Я лично испытал такой удар
Нарышкин о предательстве в разведке: Я лично испытал такой удар
Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке
Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Визит министра нефти: Россия и Иран укрепляют стратегические связи
Визит министра нефти: Россия и Иран укрепляют стратегические связи
Никонов день 24 декабря: народные приметы и обряды от нечистой силы
Никонов день 24 декабря: народные приметы и обряды от нечистой силы
Скоро Новый год: выбираем одежду и аксессуары из праздничных лукбуков (даже если отмечаем дома)
Скоро Новый год: выбираем одежду и аксессуары из праздничных лукбуков
Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России
Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России
Путин ждет от СВР гибкой реакции на изменения международной обстановки
Путин ждет от СВР гибкой реакции на изменения международной обстановки
Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне делают самые дорогие покупки
Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне делают самые дорогие
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского диско с Рудковской, Шеляговой и другими
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского

Топ на сегодня

Убийство российского посла в Турции: как это было и к чему пришло следствие
Убийство российского посла в Турции: как это было и к чему пришло
Модный дайджест: от семейной съемки с Пэрис Хилтон до новогодних распродаж и коллекции от Little Big
Модный дайджест: от семейной съемки с Пэрис Хилтон до новогодних
Наталья и Мурад Османн подтвердили, что впервые станут родителями: "Через несколько недель нас будет трое"
Наталья и Мурад Османн подтвердили, что впервые станут родителями:
В Латвии хотят отобрать у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
В Латвии хотят отобрать у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец
Состояние Эммануэля Макрона стабильное — Елисейский дворец

Еще по теме

Путин потребовал продолжать решительную борьбу с терроризмом
Путин поздравил служащих и ветеранов органов безопасности РФ с праздником
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
День работника органов безопасности (День ФСБ) 20 декабря 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах