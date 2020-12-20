Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России
В День работника органов государственной безопасности президент Владимир Путин посетил сегодня, 20 декабря, штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР).
Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию СВР, и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в стране «создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом».
ИА Newstes уже сообщало: ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ (СВР) со 100-летием учреждения, отметив их талант и мужество.
20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник — День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России — еще и вековой юбилей.