Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России

Лидия Мартынова

В День работника органов государственной безопасности президент Владимир Путин посетил сегодня, 20 декабря, штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР).

Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию СВР, и поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с праздником — Днём работника органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы. И для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в стране «создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом».

«Ещё относительно недавно, я уже не говорю про середину 90-х или про начало 2000-х годов, но еще в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 году — их было уже 36. А за 11 с половиной месяцев текущего года — два. За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество», — сказал российский лидер.

ИА Newstes уже сообщало: ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки РФ (СВР) со 100-летием учреждения, отметив их талант и мужество.

20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник — День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России — еще и вековой юбилей.



