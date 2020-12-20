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Россия и Литва договорились о росте пассажирского транзита в Калининград

Россия и Литва договорились о росте пассажирского транзита в Калининград

Калининградская железная дорога (КЖД, филиал РЖД) в новогодние каникулы сможет перевозить поездами в 1,5 раза больше пассажиров. Соответствующая договорённость достигнута с Литвой, пишет Interfax.ru

«Поезда в Калининград и обратно с 20 декабря 2020 года до 20 января 2021 смогут единовременно перевозить до 300 человек. Такая договоренность достигнута с МИД Литовской Республики. Таким образом, квота мест в каждом составе будет увеличена в полтора раза, а значит, больше пассажиров сможет воспользоваться поездами на новогодние каникулы», — сообщили в КЖД.

При этом остальные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сохраняются. В их числе — особый порядок оформления транзитных документов (УПДЖД) и запрет на посадку/высадку на станциях Литвы и Белоруссии (предусмотрены только технические остановки).

Ограничения по количеству пассажиров, которые единовременно могут проследовать транзитом через границу Литвы в российских поездах, были установлены специальной нотой министерства иностранных дел Литвы.

Сейчас в Калининград ездят поезда: № 30/29 «Янтарь» Калининград — Москва, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград — Адлер.

Пассажирский транзит через Литву был остановлен в апреле, а восстановлен с 1 июля с определенными ограничениями.

КЖД за 9 месяцев 2020 года перевезла в поездах дальнего следования 50,5 тысячи пассажиров. Это на 74,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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