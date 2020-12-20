Россия и Литва договорились о росте пассажирского транзита в Калининград
Калининградская железная дорога (КЖД, филиал РЖД) в новогодние каникулы сможет перевозить поездами в 1,5 раза больше пассажиров. Соответствующая договорённость достигнута с Литвой, пишет Interfax.ru
При этом остальные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сохраняются. В их числе — особый порядок оформления транзитных документов (УПДЖД) и запрет на посадку/высадку на станциях Литвы и Белоруссии (предусмотрены только технические остановки).
Ограничения по количеству пассажиров, которые единовременно могут проследовать транзитом через границу Литвы в российских поездах, были установлены специальной нотой министерства иностранных дел Литвы.
Сейчас в Калининград ездят поезда: № 30/29 «Янтарь» Калининград — Москва, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград — Адлер.
Пассажирский транзит через Литву был остановлен в апреле, а восстановлен с 1 июля с определенными ограничениями.
КЖД за 9 месяцев 2020 года перевезла в поездах дальнего следования 50,5 тысячи пассажиров. Это на 74,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.