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СМИ: Трамп может злоупотребить властью для пересмотра итогов выборов

СМИ: Трамп может злоупотребить властью для пересмотра итогов выборов

Представители американской администрации высокого ранга обеспокоены тем, что действующий президент США Дональд Трамп может злоупотребить властью, чтобы попытаться пересмотреть результаты прошедших в стране выборов. Такую версию развития событий опубликовал в субботу портал Axios, ссылающийся на источники в вашингтонской администрации.

Согласно этим данным, обеспокоенность вызвана тем, что президент проводит много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также адвокатом Сидни Пауэлл, которые якобы предлагают Трампу «опасные» варианты действий.

Флинн ранее на этой неделе заявил, что американский лидер имеет право ввести военное положение и задействовать войска, чтобы фактически заново провести выборы в колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба с демократом Джозефом Байденом. Пауэлл же выступила с утверждением, согласно которому Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай имели возможность влиять на электронное оборудование для подсчета голосов, используемое в Соединенных Штатах. В связи с этим в Белом доме при участии адвоката якобы обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл.

По словам представителя американской администрации, когда Трамп «размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами, которые открыто заявляют о том, что во введении военного положения ничего особенного нет, нельзя не начать беспокоиться по поводу того, чем все это может закончиться».

Ранее в субботу Трамп вновь написал на своей странице в Twitter, что Байден, по его мнению, проиграл президентские выборы в США, однако потом результаты голосования были изменены из-за многочисленных нарушений.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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