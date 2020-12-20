СМИ: Трамп может злоупотребить властью для пересмотра итогов выборов

Анастасия Иванова

Представители американской администрации высокого ранга обеспокоены тем, что действующий президент США Дональд Трамп может злоупотребить властью, чтобы попытаться пересмотреть результаты прошедших в стране выборов. Такую версию развития событий опубликовал в субботу портал Axios, ссылающийся на источники в вашингтонской администрации.

Согласно этим данным, обеспокоенность вызвана тем, что президент проводит много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также адвокатом Сидни Пауэлл, которые якобы предлагают Трампу «опасные» варианты действий.

Флинн ранее на этой неделе заявил, что американский лидер имеет право ввести военное положение и задействовать войска, чтобы фактически заново провести выборы в колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба с демократом Джозефом Байденом. Пауэлл же выступила с утверждением, согласно которому Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай имели возможность влиять на электронное оборудование для подсчета голосов, используемое в Соединенных Штатах. В связи с этим в Белом доме при участии адвоката якобы обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл.

По словам представителя американской администрации, когда Трамп «размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами, которые открыто заявляют о том, что во введении военного положения ничего особенного нет, нельзя не начать беспокоиться по поводу того, чем все это может закончиться».

Ранее в субботу Трамп вновь написал на своей странице в Twitter, что Байден, по его мнению, проиграл президентские выборы в США, однако потом результаты голосования были изменены из-за многочисленных нарушений.