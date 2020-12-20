В Эстонии введут для стариков бесплатную вакцинацию от гриппа

Анастасия Иванова

Эстонский министр социальных дел Танель Кийк подписал поправки к государственному плану иммунизации, которые позволят с 1 октября 2021 года всем людям в возрасте 65 лет и старше проходить вакцинацию от гриппа при поддержке Больничной кассы, пишет err.ee.

«Пандемия Covid-19 повысила потребность в защите пожилых людей, которые также являются наиболее уязвимой группой риска для гриппа. Поэтому с 1 октября 2021 года мы обеспечим бесплатную вакцинацию против гриппа всем людям в возрасте 65 лет и старше, чтобы снизить заболеваемость и преждевременную смертность», — сказал Танель Кийк.

С 2019 года эстонская Больничная касса оплачивает вакцинацию против гриппа жителей домов попечения.

В 2019 и 2020 годах государство закупило необходимые дозы вакцины против гриппа для вакцинации клиентов домов попечения в рамках плана иммунизации. Дозы вакцины, необходимые для вакцинации остального населения, доставлялись в Эстонию через сеть аптек.

По словам Кийка, опыт нынешнего сезона гриппа показал, что в случае увеличения спроса действующая система может и не покрыть потребности групп риска. «Поэтому разумно обеспечить возможность вакцинации всех пожилых людей государством», — добавил министр.

Кроме того, как он пообещал, будет расширен круг поставщиков медицинских услуг, которые имеют право проводить вакцинацию.

В сезоне 2018/2019 в Эстонии гриппом заболели примерно 45 000 — 55 000 человек, 1662 человека были госпитализированы, 57 умерли из-за связанных с гриппом осложнений.

В сезоне 2018/2019 прививку от гриппа сделали 92 529 человек или 7,02% населения страны, среди привитых пожилых было 10,2%.

В сезоне 2019/2020 прививку от гриппа сделали примерно 135 000 человек или 10,2% населения страны, среди привитых пожилых было 15,1%.