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Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке

Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке

В воскресенье, 20 декабря, на военную базу Гао в Мали прибыло новое эстонское подразделение BKN-08. Руководить эстонским военным контингентом будет майор Вячеслав Сенин, пишет err.ee.

Пехотный взвод сменил находящееся в Мали аналогичное подразделение, руководителем которого был майор Арго Сибул. Предшественники BKN-08 начали свою службу за рубежом на военной базе в Гао в августе этого года. В зону ответственности эстонского контингента входит городская застройка на побережье реки Нигер. Основная задача взвода — несение караульной службы и патрулирование территории совместно с контингентом Франции.

Организованная вооруженными силами Франции операция «Бархан» проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В самой Эстонии раздаются голоса против участия в чужой колониальной политике.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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