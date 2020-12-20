Вячеслав Сенин возглавил эстонский пехотный взвод в Африке

Анастасия Иванова

В воскресенье, 20 декабря, на военную базу Гао в Мали прибыло новое эстонское подразделение BKN-08. Руководить эстонским военным контингентом будет майор Вячеслав Сенин, пишет err.ee.

Пехотный взвод сменил находящееся в Мали аналогичное подразделение, руководителем которого был майор Арго Сибул. Предшественники BKN-08 начали свою службу за рубежом на военной базе в Гао в августе этого года. В зону ответственности эстонского контингента входит городская застройка на побережье реки Нигер. Основная задача взвода — несение караульной службы и патрулирование территории совместно с контингентом Франции.

Организованная вооруженными силами Франции операция «Бархан» проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В самой Эстонии раздаются голоса против участия в чужой колониальной политике.