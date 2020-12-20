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Зеленский не может объяснить украинцам отказ от вакцины «Спутник V»

Зеленский не может объяснить украинцам отказ от вакцины «Спутник V»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют.

Такое мнение он выразил в интервью газете The New York Times, опубликованном в субботу.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — приводит издание слова украинского президента.

Как отмечает газета, Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. Зеленский отметил, что готовится к «информационной войне», касающейся этой темы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил в Верховной раде, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских.

Ранее в декабре глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о намерении обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории Украины. До этого Медведчук встретился с руководством Российского фонда прямых инвестиций и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По итогам встречи он заявил, что Киев может решить вопрос с вакцинацией населения, наладив производство российской вакцины «Спутник V» на территории Украины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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