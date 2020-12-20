Зеленский ждет помощи Байдена на Донбассе: события ночи 20 декабря

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что избранный лидер США Джозеф Байден поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе, укрепит отношения США и Украины и положит конец «оккупации» территории Украины. Зеленский отметил, что понимание Байденом особенностей украинского менталитета и его ранее установленные «близкие связи» с Украиной пойдут ей на пользу. «Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — цитирует Зеленского New York Times.

Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют."Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — приводит издание The New York Times слова украинского президента. Как отмечает газета, Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США.

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразна, чем первоначальный штамм. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон. При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Избранному президенту США Джозефу Байдену предлагают занять жесткую позицию по отношению к своим союзникам по НАТО, в частности «призвать к ответу» Германию. Об этом пишет газета Thе New York Times. По мнению автора статьи Роберта Гейтса, который занимал пост министра обороны при президенте Джордже Буше и Бараке Обаме с 2006 по 2011 год, новая американская администрация должна заставить Германию ответить не только за низкие расходы на НАТО и за «попытку обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от использования «Северного потока — 2». Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что считает «Северный поток — 2» выгодным для страны. Издание упоминает также сделку Турции с Россией по приобретению ЗРК С-400. Как считает Гейтс, эти договоренности «должны иметь цену», а недавно введенные санкции являются «хорошим началом».

Представители американской администрации высокого ранга обеспокоены тем, что действующий президент США Дональд Трамп может злоупотребить властью, чтобы попытаться пересмотреть результаты прошедших в стране выборов. Такую версию развития событий опубликовал в субботу портал Axios, ссылающийся на источники в вашингтонской администрации. Согласно этим данным, обеспокоенность вызвана тем, что президент проводит много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также адвокатом Сидни Пауэлл, которые якобы предлагают Трампу «опасные» варианты действий. Флинн ранее на этой неделе заявил, что американский лидер имеет право ввести военное положение и задействовать войска, чтобы фактически заново провести выборы в колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба с демократом Джозефом Байденом.