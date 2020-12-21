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Американский генерал предупредил Иран перед годовщиной убийства Сулеймани

Американский генерал предупредил Иран перед годовщиной убийства Сулеймани

Вашингтон «готов отреагировать», если Тегеран начнёт атаку в ознаменование первой годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток). «Мы готовы защищать себя, наших друзей и партнёров в регионе, и мы готовы отреагировать в случае необходимости, — сказал журналистам генерал Кеннет Маккензи, передаёт сегодня, 21 декабря агентство France-Presse (AFP). — Я говорю со своими командирами об этом каждый день, и я думаю, что мы будем готовы».

Американский военачальник посетил ряд стран Ближнего Востока, это произошло за несколько недель до первой годовщины убийства командующего силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани 3 января в результате удара беспилотника ВВС США возле международного аэропорта Багдада.

«Моя оценка такова, что мы находимся в очень хорошем положении, и мы будем готовы ко всему, что иранцы или их доверенные лица, действующие от их имени, могут предпочесть», — сказал Кеннет Маккензи, отметив, что он недавно был в Багдаде.

Командующий CENTCOM также сообщил о своём визите в Сирию, где он встретился с американскими военнослужащими, которые дислоцированы на небольшой базе «Аль-Танф», расположенной недалеко от сирийской границы с Ираком и Иорданией.

Очевидно, что военное руководство США обеспокоено намерениями Ирана совершить «акты возмездия» по прошествии года с убийства Сулеймани, о нынешнем ближневосточном турне генерала Маккензи не было объявлено заранее. Точно так же визиты на прошлой неделе генерала Марка Милли, председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, в Катар, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Израиль и Афганистан держались в секрете до тех пор, пока он не покинул регион, отмечает AFP.

Как сообщало ИА Newstes, визит Марка Милли в Израиль состоялся на фоне возросшей напряжённости между Тель-Авивом и Тегераном после убийства в прошлом месяце ведущего иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Военно-политическое руководство Исламской Республики пообещало отомстить за смерть Фахризаде, угрожая атаковать как израильские, так и американские цели в регионе. Официальные лица в Тегеране выразили уверенность в том, что за физическим устранением иранского учёного стоят израильские спецслужбы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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