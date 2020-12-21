Без «Северного потока — 2»: «Газпром» докупил украинского транзита в 2021-м

Алексей Вольцев

С 1 января законтрактованные объемы транзита российского газа через Украину снижаются более чем на треть, однако «Северный поток — 2» все еще не достроен. А спрос на газ в Европе восстанавливается. Поэтому «Газпром» вынужден докупать украинского транзита, который обходится компании дороже всех остальных.

По данным венгерской платформы RBP, сегодня, 21 декабря, «Оператор ГТС Украины» провел аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на январь. На точке входа на российско-украинской границе «Суджа» компания продала все предлагавшиеся объемы — 41,2 млн кубометров сутки из 41,6 млн. Судя по остальным торгам, основной объем пойдет в Словакию — 26,6 млн в сутки, в Румынию — 5,6 млн, и в Молдавию — 5,9 млн.

Очевидно, что на аукционах дополнительные мощности для «Газпрома» выкупал «Нафтогаз Украины», через которого российская компания осуществляет все закупки транзита через Украину. Судя по данным, дополнительный транзит может составить более 1,2 млрд кубометров в январе. Исходя из контракта с «Нафтогазом Украины», ежемесячные допзаказы обходятся на 20% дороже — $ 38,1 за тысячу кубометров. Заказ сверхконтрактных мощностей может обойтись российской компании в январе почти в $ 46 млн.

Причем, как и по основному контракту, «Газпром» будет платить не за объемы поставленного газа, а за законтрактованные.

Как сообщало ИА Newstes , если в следующем году спрос на российский газ восстановится, то «Газпром» столкнется с нехваткой законтрактованных транзитных мощностей в Европу из-за недостроенного «Северного потока — 2». «Северный поток» и Ямал — Европа используются на полную мощность. При этом контрактные объемы через Украину в следующем году снижаются с 65 млрд кубометров до 45 млрд. И эта разница может понадобиться «Газпрому» в 2021 году.

О такой перспективе в случае остановки строительства «Северного потока — 2» с надеждой говорил и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

При этом «Газпром» выбрал тактику не заказывать много и сразу, а определяться ежемесячно, хотя это стоит дороже. В начале ноября российская компания отказалась участвовать в аукционе на дополнительный транзит газа в первом квартале 2021 года. В пользу такой политики говорит то, что следующей весной по «Турецкому потоку» начнутся коммерческие поставки газа в Сербию, а в октябре — в Венгрию. Есть шансы, что к середине года достроят и запустят и «Северный поток — 2». Кроме того, «Газпром» накопил в европейских хранилищах 9 млрд кубометров, которые продает сейчас потребителям ЕС.

Ранее ИА Newstes писало, что с конца ноября «Газпром» уже превышает законтрактованные еще в конце прошлого года объемы. По данным «Оператора ГТС Украины», 20 декабря, например, транспортировка российского газа по территории страны составила 183,5 млн кубометров при контрактных 178 млн. При этом заказывать дополнительно компания начала еще на октябрь. По данным платформы RBP, на октябрь на вход из России забронировали дополнительные 4 млн кубометров в сутки, на ноябрь — 10 млн кубометров, а на декабрь — 15 млн кубометров в сутки. Всего — 889 млн кубометров, которые обойдутся «Газпрому» в почти $ 34 млн.