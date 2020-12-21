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Миссия СНГ приступает к наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане

Миссия СНГ приступает к наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане

Сегодня, 21 декабря, миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к наблюдению за выборами в нижнюю палату (Мажилис) казахстанского парламента. Об этом сообщил после встречи с главой ЦИК Казахстана Бериком Имашевым зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

«После нашей встречи, с этого дня штаб миссии наблюдателей от СНГ начинает свою работу по наблюдению за очередными парламентскими выборами в Республике Казахстан», — сказал он.

На упомянутой встрече Имашев ознакомил членов миссии с основными этапами кампании, начиная с объявления выборов и до дня голосования.

Пресс-служба ЦИК Казахстана напоминает, что наблюдатели от Содружества будут осуществлять наблюдение за выборами в Казахстане в четырнадцатый раз.

Как сообщало ИА Newstes , выборы в Мажилис состоятся 10 января. За места в парламенте ведут борьбу левая Народная партия Казахстана (НПК), центристская «Нур Отан» и правые «Ак жол», «Ауыл» и «Адал». Наблюдатели не сомневаются, что победу одержит правящая партия «Нур Отан» под руководством лидера нации Нурсултана Назарбаева. Интрига состоит лишь в том, кто еще, кроме «Нур Отана», попадет в парламент.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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