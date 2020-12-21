Против бывшего посла Белоруссиии в Аргентине возбуждено уголовное дело
Генпрокуратура Белоруссиии возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла в Аргентине Владимира Астапенко. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в белорусском ведомстве.
В ведомстве уточнили, что «рассмотрели поступившие из министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко В.А. — бывшего чрезвычайного и полномочного посла Белоруссиии в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству».
Напомним, 23 сентября Астапенко подавал в отставку с формулировкой «веры в лучшее будущее для белорусского народа». 3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его увольнении и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Позже Астапенко подал в суд на белорусский МИД. Бывший дипломат через суд требовал изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.