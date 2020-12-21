Против бывшего посла Белоруссиии в Аргентине возбуждено уголовное дело

Лидия Мартынова

Генпрокуратура Белоруссиии возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла в Аргентине Владимира Астапенко. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в белорусском ведомстве.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко В.А. по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Белоруссиии, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «рассмотрели поступившие из министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко В.А. — бывшего чрезвычайного и полномочного посла Белоруссиии в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству».

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел $ 2 393, что по курсу Национального банка Белоруссиии составило 6 077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Белоруссиии в Аргентинской Республике», — заявили в Генпракуратуре.

Напомним, 23 сентября Астапенко подавал в отставку с формулировкой «веры в лучшее будущее для белорусского народа». 3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его увольнении и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Позже Астапенко подал в суд на белорусский МИД. Бывший дипломат через суд требовал изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.