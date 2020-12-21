Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » СМИ: Трамп сообщит о планах на президентство после инаугурации Байдена

СМИ: Трамп сообщит о планах на президентство после инаугурации Байдена

СМИ: Трамп сообщит о планах на президентство после инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время не будет анонсировать свои планы участвовать в выборах президента в 2024 году, сообщил сайт Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп не хочет объявлять о своих планах баллотироваться на следующих выборах до 20 января — дня инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, уточнили собеседники, которые обсуждали этот вопрос с президентом.

По их словам, если Трамп сообщит о своих планах раньше дня инаугурации, то тем самым он покажет, что отказался от борьбы за отмену результатов выборов.

Один из источников отметил, что, хотя Трамп определенно желает сохранить возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году, он не уверен, что хочет пройти через официальный процесс, предусмотренный Федеральной избирательной комиссией США, в ближайшее время.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и будет продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лунный календарь гаданий, обрядов и ритуалов на январь 2021 года
Лунный календарь гаданий, обрядов и ритуалов на январь 2021 года
Байден готовится ответить на кибератаки против США
Байден готовится ответить на кибератаки против США
В Петербурге заканчиваются больничные места под коронавирусных больных
В Петербурге заканчиваются больничные места под коронавирусных больных
Украинцев возмутила рекомендация Минздрава отказаться от сала
Украинцев возмутила рекомендация Минздрава отказаться от сала
В Общественной палате предложили решение проблемы с ростом цен на продукты
В Общественной палате предложили решение проблемы с ростом цен
СМИ: Трамп сообщит о планах на президентство после инаугурации Байдена
СМИ: Трамп сообщит о планах на президентство после инаугурации Байдена
Жителям Лондона запретили собираться вместе на Рождество
Жителям Лондона запретили собираться вместе на Рождество
Соединение Сатурна и Юпитера: предостережения астрологов на 21 декабря 2020 года
Соединение Сатурна и Юпитера: предостережения астрологов
Байден представил новых членов администрации
Байден представил новых членов администрации
Звездный Instagram: зимний спорт, подготовка к празднику и путешествия
Звездный Instagram: зимний спорт, подготовка к празднику и путешествия
В Минске задержали около 100 участников «Марша народного трибунала»
В Минске задержали около 100 участников «Марша народного трибунала»
Лунный день сегодня 21 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 21 декабря 2020 года

Топ на сегодня

Зеленский ждет помощи Байдена на Донбассе: события ночи 20 декабря
Зеленский ждет помощи Байдена на Донбассе: события ночи 20 декабря
Советники рекомендуют Байдену наказать Германию и Турцию
Советники рекомендуют Байдену наказать Германию и Турцию
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского диско с Рудковской, Шеляговой и другими
Светлана Бондарчук отпраздновала день рождения в стиле индийского
В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от ответственности за коррупцию
В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от
Россия и Литва договорились о росте пассажирского транзита в Калининград
Россия и Литва договорились о росте пассажирского транзита

Еще по теме

Трамп объявит об участии в президентских выборах 2024
СМИ: Трамп во время инаугурации Байдена улетит из Белого дома на вертолете
СМИ: Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты
Трамп рассказал, кому будет рад на инаугурации