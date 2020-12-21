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Украинцы оказались без вакцины из-за политики Киева — депутат Госдумы

Украинцы оказались без вакцины из-за политики Киева — депутат Госдумы

В Москве отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам его страны невозможно объяснить, почему нельзя использовать российскую вакцину от коронавируса, в ситуации когда США и ЕС свои вакцины не предоставляют.

На эти сетования украинского лидера отозвался депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Свое мнение по этому поводу он высказал изданию RT.

Российский парламентарий считает, что поставка российской вакцины на Украину могло бы стать первым шагом к улучшению отношений между государствами.

«Но Зеленский не может на это пойти в силу политических обязательств. Именно поэтому он и заявляет, что невозможно объяснить причину отказа от российской вакцины», — отметил он.

Нардеп пояснил, что Зеленский не может сказать украинцам правду и признаться в том, что приобретение российской вакцины не будет понято на Западе, а также вызовет негативную реакцию «местного истеблишмента» на Украине.

Из всего этого Бальбек заключил, что в данной ситуации украинский народ стал заложником политической ориентации Киева и именно он является единственной «максимально пострадавшей стороной».

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему невозможно объяснить согражданам, почему государство не закупает российский препарат, в то время как западные аналоги все еще не появились в стране.

Также мы сообщали, что на фоне эпидемии коронавируса все больше граждан Украины недоумевают, почему чиновники не могут закупить вакцину от Covid-19 в России или разрешить ее производство на территории Незалежной. Ведь российская вакцина уже есть и она уже начала массово применяться.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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