В Минске задержали около 100 участников «Марша народного трибунала»

Лидия Мартынова

В Минске сегодня, 20 декабря, силовики задержали около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны — около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», — указала Ганусевич.

ИА Newstes ранее сообщало: в воскресенье в Белоруссии состоялась несанкционированная акция протеста «Марш народного трибунала». С утра в центр Минска прибыли грузовики с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также специальная техника. К рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко также стянута спецтехника.

После состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Протестующие не признают итоги голосования, согласно которым победил Александр Лукашенко. В свою очередь Россия признала белорусского лидера легитимным главой государства. В Кремле считают, что решить политический кризис в Белоруссии могут только сами белорусы, и выступают за невмешательство во внутренние дела республики.

17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «надо дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме». Он напомнил, что Лукашенко «уже инициировал изменения в Конституцию Белоруссии». И выразил пожелание, чтобы не было вмешательства извне. По его словам, «сейчас, к сожалению, это вмешательство есть, в том числе информационная, политическая и финансовая поддержка оппозиции из-за границы». Путин также подчеркнул, что «надо набраться терпения всем политическим силам, не конфликтовать друг с другом, а настроиться на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан» Белоруссии.



