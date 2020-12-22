Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Германии пора снижать зависимость от США

Алексей Вольцев

США критикуют Германию за то, что она вносит недостаточно большой вклад в оборонный бюджет НАТО. Но в действительности расходы немцев на вооружение постоянно растут, только деньги тратятся не на продуманные концепции по обеспечению безопасности, а на разработку дорогих боевых систем, от чего выигрывают военно-промышленные предприятия. Об этом пишет обозреватель германской Deutsche Wirtschafts Nachrichten Андре Яш.

При этом сами американцы тратят на свою армию в год $ 750 млрд. Эта сумма больше, чем совокупный бюджет 12 стран, следующих за США в списке государств по военным расходам. 10 из них — союзники Белого дома. Эти средства соответствуют 3,4% американского ВВП. И расходуются они в первую очередь на поддержание обширной сети военных баз по всему миру. Всего их 800 в более чем 70 странах. У Великобритании, Франции и России, вместе взятых, — всего 30. Эта инфраструктура необходима США для сохранения своей гегемонии в мире, особенно с оглядкой на растущее влияние Китая, объясняет Андре Яш.

Но так дальше продолжаться не может. Американцы хотят уменьшить свой вклад в НАТО, но без утраты влияния на европейскую политику в сфере обороны и контроля за военными объектами. К примеру, очень важной базой Рамштайн в Германии, откуда координируются все американские операции с использованием боевых дронов. Но служит она в первую очередь не для обеспечения безопасности Германии, а для продвижения интересов США во всём мире, подчёркивает Яш. Несмотря на критику США в адрес Германии доля немецкого вклада в НАТО продолжает расти. Особенно если учесть скрытые затраты по определённым бюджетным позициям. Речь идёт о финансовом участии Берлина в строительстве штаб-квартиры НАТО, предварительном финансировании оружейных разработок, а также затратах на размещение на территории Германии американского контингента.

С 2014 года расходы ФРГ на оборону выросли на 50%. По этому показателю она превзошла все остальные страны мира. По вкладу в Североатлантический альянс Германия со своими $ 50 млрд занимает третье место после США и Великобритании. Однако, возникает вопрос: «На что именно тратятся эти деньги», если бундесвер попадает из «одного конфуза в другой». Дефектная винтовка G36, отсутствие боеспособных танков и вертолётов, фиаско с многоцелевым истребителем Eurofighter Typhoon, а также военно-транспортным самолётом A400M. По имеющейся информации, от 30% до 70% боевых систем, состоящих на вооружении у бундесвера, неисправны. Среди главных причин сложившейся ситуации называют нехватку персонала, дефицит комплектующих и ошибки в управлении. К тому же гигантские суммы денег идут на разработку новых боевых систем, к примеру, на совместную с Францией разработку Систем боевой авиации будущего (FCAS).

По имеющимся подсчётам, создание первого истребителя может потребовать € 80 млрд. А стоимость всего оборонного проекта превысить € 100 млрд, что сделает его самым дорогим в истории человечества. Также Берлин вместе с Парижем строят новый танк Leopard 3. Обойдётся он приблизительно в € 100 млрд. Военно-промышленные предприятия, конечно же, всему этому рады, но для немецких налогоплательщиков это плохая новость. Уже сейчас каждый гражданин Германии в среднем в год отдаёт на армию и вооружение € 500. То есть семья из четырёх человек — € 2 тыс., и эти расходы только растут.

Сейчас на фоне пандемии коронавируса эти деньги могли пригодиться в других областях. К примеру, их можно было бы потратить на развитие цифровых технологий в школах, а также обеспечение достойной оплаты труда медработников. Рост оборонных бюджетов в первую очередь выгоден производителям оружия. Но от увеличения его количества безопаснее ситуация в Европе не становится, особенно во времена, когда традиционная война отходит на второй план, а многие государства делают ставку на гибридное противостояние.

Недавние операции НАТО в Афганистане, Ираке и Ливии не обеспечили Европе большую безопасность, а наоборот. В Ираке они привели к возникновению «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, террористическая группировка, запрещена в РФ), в Афганистане и Ливии — к ухудшению европейского миграционного кризиса. В решении этих проблем могли бы помочь объединённая армия Европы и европейские концепции обеспечения безопасности. Это позволит снизить зависимость от США и в то же время — напряжённость в отношениях с Россией, заключает Андре Яш.