Госдума наделила полицию правом доставлять граждан в медвытрезвители
Депутаты Госдумы сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании поддержали в третьем чтении изменения в закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специализированные организации.
Закон наделяет сотрудников полиции полномочием доставлять лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в специализированные организации.
После вступления в силу принятого федерального закона, полицейские смогут доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские или в специализированные организации.
ИА Newstes уже сообщало, что во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.
Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.