Госдума наделила полицию правом доставлять граждан в медвытрезвители

Анастасия Иванова

Депутаты Госдумы сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании поддержали в третьем чтении изменения в закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специализированные организации.

Закон наделяет сотрудников полиции полномочием доставлять лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в специализированные организации.

«Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда‑то уже имевшихся у нее функций — мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», — заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

После вступления в силу принятого федерального закона, полицейские смогут доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские или в специализированные организации.

«В регионах сегодня вновь создаются специализированные организации для оказания помощи таким людям. И там, где они открылись, так называемая „пьяная“ преступность снизилась в среднем на 16 процентов. Поэтому положительный опыт регионов предлагается распространить на всю страну», — отметил Пискарев.

ИА Newstes уже сообщало, что во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.