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Киев и Анкара «сближаются» контрактами по боевым кораблям и дронам

Киев и Анкара «сближаются» контрактами по боевым кораблям и дронам

Турция продаёт Украине четыре малозаметных корвета местного производства в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве в области обороны, сообщило издание Defense News со ссылкой на источники в отрасли, пишет сегодня, 22 декабря, информационно-аналитический портал Ahval.

Согласно подписанному в этом месяце соглашению, Турция также передаст Украине технологии для совместного производства боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что касается кораблей, то их производство в рамках сделки, которая потенциально может стоить 1 миллиард евро, предполагается привлечение судостроительных верфей обеих стран, как это было в случае с оружейным контрактом Турции с Пакистаном.

Корвет класса Ada производства контролируемой государством турецкой компании Defense Technologies Engineering (STM), разработанный в рамках национальной программы военных кораблей Турции MILGEM, использует несколько деталей американского производства, которые необходимо заменить на компоненты местного производства из-за недавно введённых Соединёнными Штатами санкций в отношении Анкары, которые включают запрет на все экспортные лицензии и разрешения о сотрудничестве с Управлением оборонной промышленности (SSB) Турции. SSB и её глава Исмаил Демир попали под американские санкции в связи с приобретением Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые, по мнению Вашингтона, могут поставить под угрозу систему обороны НАТО.

В последние месяцы Турция и Украина стали ближе друг к другу. Киев закупил несколько боевых БПЛА у турецкой оборонной компании Baykar Makina, а позже выразил заинтересованность в приобретении ещё 48 разведывательно-ударных дронов. В октябре два черноморских соседа подписали соглашение о военном сотрудничестве во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, отмечает Ahval.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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