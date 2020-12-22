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Прокуратура Белоруссии завела дело против Тихановской

Прокуратура Белоруссии завела дело против Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены Координационного совета и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, сообщили 21 декабря в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им», — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361−1 УК Республики Беларусь «Создание экстремистского формирования».

Кроме того, «по поручению генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357… заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

15 декабря Тихановская заявила, что в стране не прекратятся уличные протесты. По ее словам, белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы — в форме «партизанщины».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Создание Координационного совета 14 августа инициировала Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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