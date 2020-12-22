Сторонники Трампа обещают провести «альтернативную инаугурацию»

Анастасия Иванова

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную «онлайн инаугурацию» для него в день, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джозеф Байден.

Как свидетельствует созданная в Facebook страница, мероприятие пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США. В описании мероприятия указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связанна с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили 62 тысячи человек.

Соцсеть пометила страницу напоминанием, что «избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден».

Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.