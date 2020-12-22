СВР, Минобороны и Рособоронэкспорт попали под санкции США

Лидия Мартынова

Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны России.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку организаций, конечным потребителем продукции которых правительство США считает военных, под ограничения попал Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех» и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании «МиГ», «Туполев» и «Оборонпром».

Кроме того, в список попала компания «Вертолеты России» и «Гражданские самолеты Сухого», а также специальный летный отряд «Россия», корпорация «Иркут» и РКЦ «Прогресс».

Всего в список Минторга США вошли 103 организации из России и Китая: 45 российских и 58 китайских.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам «черного списка».

22 декабря список должен быть опубликован в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Минторг предупреждает, что в дальнейшем может дополнять список или исключать из него организации.