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Украинский политолог предложил план атаки на Россию

Украинский политолог предложил план атаки на Россию

Киевские власти должны разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса, с таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог Зиновий Свереда.

Как утверждает Свереда, действующий «нормандский» формат якобы «завел в никуда», а Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил политолог.

По его словам, Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Донбасса и Крыма. Так, в качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — утверждает политолог.

По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.

Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. Военный эксперт Михаил Жирохов также заявлял, что «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.

Свереда ранее предлагал продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от «агрессии» России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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