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В России воссоздадут систему вытрезвителей: Госдума приняла закон

В России воссоздадут систему вытрезвителей: Госдума приняла закон

Государственная дума сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Однако правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Законом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.

«Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить правительство РФ», — указали в парламенте.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснил соавтор инициативы председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

ИА Newstes напоминает: постановлением правительства России от 7 декабря 2000 года медвытрезвители относились к милиции общественной безопасности. В 2006 году тарифы в российских вытрезвителях составляли от 50 рублей (Астрахань, Владимир) или 100 рублей (Москва), до 770 рублей (Челябинск, Орел) и даже 2,7 тыс. рублей (Якутск). При этом в Ульяновске и Нижнем Новгороде в том же 2006 году вытрезвители оказывали услуги бесплатно.

Указом от 1 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев объявил недействительным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года, юридически медвытрезвители перестали существовать как специальные учреждения внутренних дел. Тем не менее местные бюджеты, на балансе которых находились эти заведения, продолжали выделять средства на их содержание: МВД платило зарплату милиционерам за работу в вытрезвителях.

К середине октября 2011 года все специализированные медвытрезвители в России были закрыты, вместо МВД соответствующие задачи были переданы медицинским учреждениям. Опубликованных исследований о последствиях закрытия вытрезвителей не было.

После закрытия вытрезвителей в большинстве регионов РФ лица, находившиеся в тяжелом алкогольном опьянении или алкогольной коме, доставляются сотрудниками скорой медицинской помощи в больницы (в токсикологические, реанимационные или терапевтические отделения). Лиц в средней и легкой степени опьянения привозят в терапевтические отделения по месту обнаружения или прописки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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