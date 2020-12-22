Запад нам поможет: молдавские аграрии обещают свергнуть правительство

Анастасия Иванова

Молдавские аграрии завершили очередную акцию протеста, которую провели сегодня, 22 декабря, на центральной площади Кишинева. Они разблокировали движение по прилегающим центральным улицам, но предупредили, что возобновят пикет, если их требования не будут выполнены.

Фермеры намерены перекрыть тракторами таможню в Леушенах и центральные трасы страны. Во время митинга они перекрыли улицы в районе центра, включили сигналы и даже успели вспахать часть газона перед кафедральным собором.

«Пусть все осознают, мы не сдадим позиции и не отступим. Он сделал эту борозду от отчаяния. Она как шрам в самом сердце Кишинева. Пусть каждый житель столицы увидит, что мы, фермеры, в отчаянии», — заявил один из организаторов протестов Сергей Штефанко.

Между тем, экономические требования отошли на второй план. После того, как правительство пошло на компромисс и согласилось сохранить ставки НДС, а также увеличить фонд субсидий пострадавшей от засухи отрасли, аграрии только формально говорят о невнимании к их проблемам властей. Теперь основным их требованием является отставка кабинета министров Иона Кику и досрочные парламентские выборы. Политические условия возникли после того, как протестующих начали координировать депутаты партии победившей на президентских выборах Майи Санду «Действие и солидарность» и их партнер из партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и правда».

Мирные труженики села теперь пытаются оказывать давление на правительство, чтобы оно приняло их политические требования. Они отмечали, что готовы заблокировать госучреждения, а также таможню и аэропорт. Примерно 30 тракторов выстроились вдоль трассы у КПП на границе с Румынией. Манифестанты уверенны, что обещанные деньги власти им так и не выплатят, поэтому в ближайшее время к ним присоединятся еще протестующие с сельхозтехникой.

«Несколько тракторов припаркованы на одном из участков дороги, ведущей к контрольно-пропускному пункту, но это пока не препятствует движению автомобилей как в направлении въезда, так и выезда из страны. Надеемся, что и далее это будет мирный протест», — отметила пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки.

В Кишиневе к митингующим присоединились и транспортники, которые пригнали на площадь Великого национального собрания около 100 автобусов. Ожидается, что работников сельского хозяйства поддержат также представители сферы общественного питания и услуг.

«Ждем, что скажет Кишинев. Закроем трассу, если они приставят нам нож к горлу. Если все нормально разрешится, тогда уедем домой, если нет — продолжим протестовать», — говорят активисты «тракторного майдана».

Организаторы подчеркивают, что не пойдут на уступки и продолжат отстаивать свои интересы завтра, 23 декабря, когда депутаты будут обсуждать инициированный блоком ACUM (ПДС и ППДП) вотум недоверия правительству, а также 24 декабря — день инаугурации Майи Санду.

Напомним, митингующие фермеры, при участии ветеранов Приднестровского конфликта (радикально настроенные комбатанты имеют опыт провокаций и активно привлекаются оппозицией) 16 декабря уже пытались пробиться в здание парламента на тракторах. Тогда пострадало несколько полицейских. Позже избранный глава государства Майя Санду осудила полицейских, обеспечивающих общественный порядок, «за жестокость» к участникам протеста. Она призвала соратников на площади и в законодательном собрании не сдаваться, а митингующие на улице выставили ультиматум, что если правительство не падет, они будут действовать «более жестко».

Как сообщало ИА Newstes , по мнению молдавских социалистов, за выступлениями аграриев стоит не только Санду, но и ее кураторы из посольства США, которое их руками пытаются осуществить государственный переворот.

«Если Санду удастся отправить правительство в отставку и запугать депутатов, то эти два органа власти станут нефункциональными, с урезанными полномочиями. Вся власть сконцентрируется в руках Майи Григорьевны», — считает депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

По словам парламентария, это лишь «один из вариантов ответа посла США Дерека Хогана и обслуживающих его олигархов» на то, что парламент голосами ПСРМ, фракции «Шор» и группы Pentru Moldova отменили продажу республиканского стадиона американскому диппредставительству и так называемый закон о борьбе с российской пропагандой, а также законодательно закрепил статус русского языка в качестве межнационального общения.

«Мы не исключаем, что попытаются взять штурмом парламент, будут вылавливать депутатов, избивать, ставить на колени, поливать водой, заставлять извиняться перед толпой, как в Киеве во время Майдана», — отметил Цырдя.

В сложившейся ситуации для всех уже давно очевидно, что США регулярно используют один и тот же сценарий в странах, где планируют устроить очередную «цветную революцию» или создать «управляемый хаос».