Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР

ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР

ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР

«Зверства российских оккупантов в Крыму и на Донбассе должны быть отображены в виде интерактивной платформы», поставил задачу президент Украины Владимир Зеленский.

В офисе президента соглашение о создании такого сайта заключили представитель президента Украины в Автономной республике Крым (в изгнании), офис Генпрокурора Украины, финансируемый Джорджем Соросом международный фонд «Возрождение», Украинский институт национальной памяти, а также общественная организация «Прометей», чья главная задача — ведение в информпространстве гибридной войны против России.

Онлайн-ресурс о зверствах оккупантов будет вмещать свидетельства очевидцев, архивные материалы, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото — и видеоматериалы, сообщает офис президента.

«Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях на временно оккупированных территориях: против прав человека, военные преступления, экологические, экономические, и так далее. Будет работать система с удобным поиском: по людям, по городам, по времени», — заявил глава Института нацпамяти Антон Дробович.

«По поручению президента Украины, с целью восстановления территориальной целостности, деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, команда нашего представительства системно работает в направлении осуществления политики и способов переходного правосудия. Право каждого — знать правду о событиях оккупации Крыма», — заявил постпред президента в Крыму Антон Кориневич.

Руководителем уголовно- правового обеспечения сайта про «зверства российских оккупантов» взял на себя заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, в 2016—2019 годах «прокурор Автономной республики Крым». До 2014 года Мамедов в Крыму не работал, о жизни полуострова судит как обыватель. Мамедов, чьим покровителем ранее был бывший генпрокурор Юрий Луценко, стал замруководителя надзорного ведомства Украины с помощью генпрокурора -«соросенка» Руслана Рябошапки. Рябошапка и другие «соросята» в прокурорских мундирах получают гранты как раз от соросовского фонда «Возрождение».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Меган Маркл и принца Гарри засняли у медцентра в Беверли-Хиллз. В сети считают, что пара ждет второго ребенка
Меган Маркл и принца Гарри засняли у медцентра в Беверли-Хиллз. В
Агата Муцениеце о браке с Павлом Прилучным и страхе новых отношений: "Мне реально нравилось, что он агрессивен"
Агата Муцениеце о браке с Павлом Прилучным и страхе новых отношений:
Более 2 тысяч московских школьников приняли участие в онлайн-сменах «КиберОсень-2020»
Более 2 тысяч московских школьников приняли участие в онлайн-сменах
Амурский областной институт развития образования проведет мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций
Амурский областной институт развития образования проведет мониторинг
К 2023 году в Петербурге создадут три новых детских технопарка «Кванториум»
К 2023 году в Петербурге создадут три новых детских технопарка
«Голомордые» «застрянцы» сидят «вжоперти»: вирус добрался до русского языка
«Голомордые» «застрянцы» сидят «вжоперти»: вирус добрался до русского
Под Харьковом пьяный сотрудник СТО разбил угнанный Lexus клиентки
Под Харьковом пьяный сотрудник СТО разбил угнанный Lexus клиентки
ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР
ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР
Россияне назвали самые любимые передачи в 2020 году
Россияне назвали самые любимые передачи в 2020 году
15 школьных автобусов поступило в Пензенскую область
15 школьных автобусов поступило в Пензенскую область
В Брянской области открылся центр технологий «IT-куб»
В Брянской области открылся центр технологий «IT-куб»
19 инновационных мастерских открылись в колледжах и техникумах Кузбасса в 2020 году
19 инновационных мастерских открылись в колледжах и техникумах

Топ на сегодня

Новый штамм COVID-19: что о нем известно
Новый штамм COVID-19: что о нем известно
Завершились первые онлайн-курсы Сибирского центра открытого образования для иностранных граждан АлтГПУ
Завершились первые онлайн-курсы Сибирского центра открытого
Продюсер группы «Ласковый май» хочет купить памятник Аленке
Продюсер группы «Ласковый май» хочет купить памятник Аленке
Самые мощные талисманы для снятия стресса, усталости и тревоги
Самые мощные талисманы для снятия стресса, усталости и тревоги
Сторонники Трампа обещают провести «альтернативную инаугурацию»
Сторонники Трампа обещают провести «альтернативную инаугурацию»

Еще по теме

Порошенко назвал принятие резолюции по Крыму «победой справедливости»
В МИД Украины прокомментировали принятие ГА ООН резолюции по Крыму
Порошенко рассчитывает на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму