ЗЕ и «соросята» делают сайт о «зверствах России» в Крыму и ДНР-ЛНР

Влада Некрасова

«Зверства российских оккупантов в Крыму и на Донбассе должны быть отображены в виде интерактивной платформы», поставил задачу президент Украины Владимир Зеленский.

В офисе президента соглашение о создании такого сайта заключили представитель президента Украины в Автономной республике Крым (в изгнании), офис Генпрокурора Украины, финансируемый Джорджем Соросом международный фонд «Возрождение», Украинский институт национальной памяти, а также общественная организация «Прометей», чья главная задача — ведение в информпространстве гибридной войны против России.

Онлайн-ресурс о зверствах оккупантов будет вмещать свидетельства очевидцев, архивные материалы, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото — и видеоматериалы, сообщает офис президента.

«Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях на временно оккупированных территориях: против прав человека, военные преступления, экологические, экономические, и так далее. Будет работать система с удобным поиском: по людям, по городам, по времени», — заявил глава Института нацпамяти Антон Дробович.

«По поручению президента Украины, с целью восстановления территориальной целостности, деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, команда нашего представительства системно работает в направлении осуществления политики и способов переходного правосудия. Право каждого — знать правду о событиях оккупации Крыма», — заявил постпред президента в Крыму Антон Кориневич.

Руководителем уголовно- правового обеспечения сайта про «зверства российских оккупантов» взял на себя заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, в 2016—2019 годах «прокурор Автономной республики Крым». До 2014 года Мамедов в Крыму не работал, о жизни полуострова судит как обыватель. Мамедов, чьим покровителем ранее был бывший генпрокурор Юрий Луценко, стал замруководителя надзорного ведомства Украины с помощью генпрокурора -«соросенка» Руслана Рябошапки. Рябошапка и другие «соросята» в прокурорских мундирах получают гранты как раз от соросовского фонда «Возрождение».