Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»
Правительство Ирана прилагает все усилия для сокращения последствий экономической войны, объявленной Соединёнными Штатами против Исламской Республики, а также прекращения жёстких санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент ИРИ Хасан Роухани, передаёт государственное информагентство IRNA.
Хасан Роухани назвал бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна и нынешнего президента США Дональда Трампа «сумасшедшими существами», которые навязали иранскому народу войну.
По словам Роухани, пытаясь изолировать Иран на международной арене, администрация Трампа сама оказалась в изоляции.
Президент Ирана заявил на прошлой неделе, что «не сомневается» в том, что новая администрация США вернётся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и снимет калечащие санкции с иранской экономики. Хасан Роухани также дал понять избранному президенту США Джо Байдену, что руководство Ирана готово вернуться к полному выполнению всех своих обязательств по СВПД, ограничивающего деятельность Тегерана в области атомной энергии в обмен на отмену международных и односторонних санкций, если Вашингтон откажется от санкционного курса в отношении ИРИ.