Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»

Влада Некрасова

Правительство Ирана прилагает все усилия для сокращения последствий экономической войны, объявленной Соединёнными Штатами против Исламской Республики, а также прекращения жёстких санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент ИРИ Хасан Роухани, передаёт государственное информагентство IRNA.

«Когда мы сможем прекратить санкции, тогда мы одержим победу над сионизмом, политической реакцией и экстремистами. Санкции являются продуктом сионистов, реакционеров и экстремистов в США», — заявил он на заседании кабинета министров в среду.

Хасан Роухани назвал бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна и нынешнего президента США Дональда Трампа «сумасшедшими существами», которые навязали иранскому народу войну.

«Саддам навязал нам вооруженный конфликт, а Трамп — экономическую войну. Мы объединились во время вооружённого конфликта (имеется в виду ирано-иракская война 1980−88 гг. — Ред.), мы были едины, и мы победили Саддама, и мы увидели день, когда этого сумасшедшего повесили. У Трампа не будет лучшей участи, чем у Саддама», — сказал иранский президент.

По словам Роухани, пытаясь изолировать Иран на международной арене, администрация Трампа сама оказалась в изоляции.

«Всякий раз, когда они (США) обращались к ООН и международным организациям, традиционные союзники Америки не поддерживали их, и Европа не принимала их слова», — подчеркнул он.

Президент Ирана заявил на прошлой неделе, что «не сомневается» в том, что новая администрация США вернётся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и снимет калечащие санкции с иранской экономики. Хасан Роухани также дал понять избранному президенту США Джо Байдену, что руководство Ирана готово вернуться к полному выполнению всех своих обязательств по СВПД, ограничивающего деятельность Тегерана в области атомной энергии в обмен на отмену международных и односторонних санкций, если Вашингтон откажется от санкционного курса в отношении ИРИ.