Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»

Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»

Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»

Правительство Ирана прилагает все усилия для сокращения последствий экономической войны, объявленной Соединёнными Штатами против Исламской Республики, а также прекращения жёстких санкций в отношении Тегерана. Об этом заявил сегодня, 23 декабря, президент ИРИ Хасан Роухани, передаёт государственное информагентство IRNA.

«Когда мы сможем прекратить санкции, тогда мы одержим победу над сионизмом, политической реакцией и экстремистами. Санкции являются продуктом сионистов, реакционеров и экстремистов в США», — заявил он на заседании кабинета министров в среду.

Хасан Роухани назвал бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна и нынешнего президента США Дональда Трампа «сумасшедшими существами», которые навязали иранскому народу войну.

«Саддам навязал нам вооруженный конфликт, а Трамп — экономическую войну. Мы объединились во время вооружённого конфликта (имеется в виду ирано-иракская война 1980−88 гг. — Ред.), мы были едины, и мы победили Саддама, и мы увидели день, когда этого сумасшедшего повесили. У Трампа не будет лучшей участи, чем у Саддама», — сказал иранский президент.

По словам Роухани, пытаясь изолировать Иран на международной арене, администрация Трампа сама оказалась в изоляции.

«Всякий раз, когда они (США) обращались к ООН и международным организациям, традиционные союзники Америки не поддерживали их, и Европа не принимала их слова», — подчеркнул он.

Президент Ирана заявил на прошлой неделе, что «не сомневается» в том, что новая администрация США вернётся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и снимет калечащие санкции с иранской экономики. Хасан Роухани также дал понять избранному президенту США Джо Байдену, что руководство Ирана готово вернуться к полному выполнению всех своих обязательств по СВПД, ограничивающего деятельность Тегерана в области атомной энергии в обмен на отмену международных и односторонних санкций, если Вашингтон откажется от санкционного курса в отношении ИРИ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

ВВС США отработали у границ России боевой вылет F-35
ВВС США отработали у границ России боевой вылет F-35
В Подмосковье в 2021 году построят 33 образовательных учреждения
В Подмосковье в 2021 году построят 33 образовательных учреждения
В 2021 году в Карачаево-Черкесии начнет работу первый центр повышения профмастерства педагогов
В 2021 году в Карачаево-Черкесии начнет работу первый центр повышения
Кино во время пандемии коронавируса: Главные премьеры января 2021 года
Кино во время пандемии коронавируса: Главные премьеры января 2021 года
Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»
Иран предрёк Трампу судьбу Саддама Хусейна: Два «сумасшедших существа»
Первый полет корабля Space RIDER Европейского космического агентства ожидается в 2023 году
Первый полет корабля Space RIDER Европейского космического агентства
Лунный календарь комнатных растений на январь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на январь 2021 года
Госдума запретила банковский "беспредел"
Госдума запретила банковский "беспредел"
Форум «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития» проходит в режиме онлайн
Форум «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития»
Министр просвещения РФ встретился с активистами Российского движения школьников
Министр просвещения РФ встретился с активистами Российского движения
Минпросвещения России усовершенствует систему оплаты учителей
Минпросвещения России усовершенствует систему оплаты учителей
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства

Топ на сегодня

13 тысяч родителей Вологодской области бесплатно получили консультации психолого-педагогического профиля
13 тысяч родителей Вологодской области бесплатно получили
Во Владимирской области откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Во Владимирской области откроется Центр непрерывного повышения
Запад нам поможет: молдавские аграрии обещают свергнуть правительство
Запад нам поможет: молдавские аграрии обещают свергнуть правительство
Народный учитель России Ефим Рачевский станет гостем заключительного эфира онлайн-программы 2020 года «Образовательная среда»
Народный учитель России Ефим Рачевский станет гостем заключительного
В Украине используют тесты, выявляющие несколько COVID-штаммов - Минздрав
В Украине используют тесты, выявляющие несколько COVID-штаммов -

Еще по теме

Роухани объявил, что санкции США не повлияли на экономику Ирана
Президент Ирана посулил Трампу участь Саддама Хусейна
Президент Ирана в четверг посетит Киргизию
Дочь Саддама Хусейна считает, что у Дональда Трамп есть "политическая чувствительность"