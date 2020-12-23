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Конфликт между Японией и Китаем вновь обострился

Конфликт между Японией и Китаем вновь обострился

Два патрульных корабля КНР в среду вошли в территориальные воды Японии в акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его информации, китайские корабли также стали приближаться к находящемуся в этом районе японскому рыболовецкому судну. Управление безопасности на море Японии направило кораблям предупреждение с требованием покинуть территориальные воды страны, отмечает телеканал.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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