«Пересменка» в Вашингтоне: Грузия поэтапно выходит из орбиты влияния США?

Анастасия Иванова

Грузинская оппозиция продолжает борьбу с правящей партией «Грузинская мечта» в избранном ключе. Накануне лидеры «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Гоча Тевдорадзе официально обратились к председателю парламента с просьбой прекратить их депутатские полномочия.

«Я, Ирма Инашвили, не буду депутатом десятого созыва. Я четко говорю, что эти выборы были сфальсифицированы совершенно невероятно, они не укладываются ни в какие фальсификации и не могут быть объяснены никакими математическими или другими формулами, что наша партия получила три процента. Есть много свидетельств и фактов, что выборы были сфальсифицированы, и логика „Грузинской мечты“ в связи с тем, что мы ничего не можем доказать, совершенно бессмысленна. Доказано это рядом фактов и даже теми 164 процентными известными протоколами. Поэтому сегодня мы складываем мандаты», — заявила Инашвили.

«Альянс патриотов» в Грузии зачастую называют пророссийской партией. Отметим, что это глубоко ошибочное представление. Стоящий на общих националистических позициях, «Альянс патриотов Грузии» попросту был менее русофобской партией по сравнению с другими.

Для аутсайдеров грузинской политики весьма характерно набирать очки за счет контактов с Россией. Как известно, требования «Единого национального движения» и «Грузинской мечты» к России в политической плоскости практически совпадают. «Альянс патриотов» выступает с тех же позиций, очевидно, надеясь, что отсутствие вербальных выпадов с их стороны в адрес российской политики, государства и руководства побудят последних пойти на принципиальные и к тому же односторонние уступки Грузии во внешнеполитических вопросах. Этот достаточно наивный метод — своеобразный блеф — периодически, но безуспешно пытались применять политики разного ранга — Тамаз Мечиаури, Нино Бурджанадзе и др.

Поступок Ирмы Инашвили достаточно логичен. Она прекрасно понимает, что, набрав мизерное количество голосов, позволивших преодолеть проходной барьер, «Альянс патриотов» в парламенте практически будет лишен возможности влиять на решение каких-либо вопросов. В глубине души они не могут не понимать, что значительное уменьшение голосов, отданных за них, является не столько результатом фальсификации со стороны «Грузинской мечты», а сколько свидетельством электорального разочарования «патриотами». Бессмысленное протирание кресел в парламенте Альянсу авторитета точно не добавит. А так, громко хлопнув дверью, сохраняя хорошую мину при плохой игре, на кого-то можно (напоследок) произвести впечатление.

Неожиданную остроту приобрел достаточно рутинный вопрос, касающийся финансирования парламентских партий. Как известно, каждая партия получала достаточно крупные суммы для своей политической деятельности. Можно по разному относится к «Грузинской мечте», но то, что ее решение о прекращении финансирования партий, бойкотирующих работу парламента, является абсолютно правильным и справедливым, оспорить трудно.

В этой проблеме высветился неожиданный аспект. Подавляющее большинство оппозиционных партий, сплотившихся вокруг «ЕНД», являются однодневками, для которых прекращение государственного финансирования является самоубийством, так как других источников финансирования у них практически нет. Не партии, а такой клуб тунеядцев им. Саакашвили на теле государства. Что же, пусть их финансовые потери теперь возмещает теневой лидер «Единого национального движения», награбленных и наворованных денег у него для этого достаточно, да и в зарубежных спонсорах до последнего времени он недостатка не испытывал. Скорее всего, с победой демократа Джо Байдена в США, перспективы у Саакашвили предстают в розовом цвете, отсюда и подобная храбрость его башибузуков на грузинской политической арене… Торчащие длинные уши «ЕНД» можно заметить без особых усилий. При этом, националы уверяют всех, что они постоянно участвуют в переговорах, которые срывает именно «Грузинская мечта».

Делая подобные заявления, видный функционер «Единого национального движения» Ника Мелия не поведал миру, как именно сами «националы» проводят переговоры. Это встречи, на которых они предъявляют оппонентам заведомо неприемлемые требования, а затем с истерическими визгами убегают устраивать пресс-конференции. Так действуют профессиональные провокаторы.

На политической сцене вновь появляется главный «грибной человек» грузинской политики Шалва Нателашвили (в былые времена, как известно, были специальные дегустаторы грибов, которые собственным желудком определяли степень их ядовитости). Нателашвили призывает все оппозиционные партии официально оформить режим двоевластия, создав параллельный народный парламент. В своем заявлении он слегка приподнял завесу таинственности над вопросом, зачем же оппозиция так остервенело рвется к власти.

«Необходимо координировать оппозиционные силы, управлять политическими процессами. Налицо нелегитимный и неполномочный парламент, который не имеет компетенции принимать решения по конституционным вопросам, территориальному устройству, регулированию земельных отношений, созданию комиссии по расследованию, и, по сути, у нас нет парламента. Поэтому сейчас необходимо консолидировать оппозицию в некую структуру, которая будет представлять мнение нашего народа во внутренних и внешних отношениях страны в переходный период, который ждет нас впереди, до новых и демократических выборов», — заявил Нателашвили.

Уж очень оппозиции хочется заниматься не только конституционными вопросами, но и территориальным устройством, регулированием земельных отношений. Оно и понятно, ведь все эти вопросы связаны с движением огромных денежных масс и ценностями другого рода. Вот, что оппозиции не давало покоя раньше, и не дает покоя теперь. Такому магнитному притяжению власти она сопротивляться не может.

Самое время задаться вполне насущным вопросом. Ведь очевидно, что грузинский «политикум» (ранее данный термин подходил больше для украинской политической элиты, нежели грузинской. Сейчас в Киеве укоренился уже настоящий паноптикум, поэтому «почетное» право именоваться «политикумом» отныне передается Грузии — И.Ч.)— и власть, и оппозиция — взращены на Западе. Известно и то, что оппозиция целиком и полностью зависит от своих заокеанских хозяев. Возникает вполне закономерный вопрос, почему опытный манипулятор и предводитель марионеток — посол США в Грузии Келли Дегнан, успешно продвигавшая американские интересы в разных странах, вдруг оказывается неспособной заставить грузинскую оппозицию точно следовать партитуре? Может это связано с пересменкой Трамп/Байден в Вашингтоне? А может Дегнан лишь имитирует «фасилитацию», тогда как на деле, за кулисами, понуждает оппозицию растягивать период безвластия в Грузии? Пока на эти вопросы нет ответа.

Так или иначе, но грузинского обывателя начинает терзать смутное сомнение, а не превращаются ли Соединенные Штаты, мнящие себя всемирным гегемоном, в элементарного «бумажного тигра»?

На фоне многочисленных внешнеполитических неудач и провалов, политического хаоса внутри страны, связанного с президентскими выборами, обостренной ситуацией в межрасовых отношениях, вопиющей неспособностью справиться с эпидемией коронавируса, так как США прочно занимают первое место в мире по показателю смертности от инфекции, выход грузинской оппозиции из полного подчинения Вашингтону выглядит довольно закономерным. Это всего лишь один из многочисленных признаков того, что столь любезный сердцу американской политической элиты образ однополярного мира становится все бледнее и расплывается уже не по дням, а по часам. Как тут не вспомнить о том, что российский президент неоднократно убеждал США не взваливать на свои плечи груз, с которым они не в состоянии справиться.