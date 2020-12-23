Первый пошел: в Молдавии начато вещание новостей из России

Лидия Мартынова

Телеканал NTV Moldova с сегодняшнего дня, 23 декабря, возобновил в полном объеме трансляцию российских новостных программ. Руководство компании отмечает, что данное решение последовало после принятия в парламенте поправок к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг.

Бывший руководитель телеканала, депутат парламента от Партии социалистов Адела Рэйляну приветствовала этот шаг бывших коллег, отметив, что теперь у граждан республики появилась возможность самим выбирать, какие программы смотреть.

«Сегодня, после позорного решения 2017 года, когда власти решили вместо меня, что смотреть по телевизору, я дышу полной грудью. Молодцы коллеги по фракции, благодаря которым, начиная с сегодняшнего дня, мы можем следить за новостями со всего мира, в том числе и из России», — написала она в соцсетях.

Напомним, ранее NTV Moldova, как и другие молдавские телеканалы, был вынужден отказаться от показа новостных российских программ, перерыв действовал в течение трех лет. В декабре 2017 года молдавский парламент по инициативе правящего большинства, контролируемого Демпартией Владимира Плахотнюка (экс-лидер ДПМ в розыске в РФ и РМ за организацию преступного сообщества и отмывание денег), принял поправки предусматривали запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число стран, которые подписали, но не ратифицировали конвенцию, вошла и Россия.

Позже закон получил название «Борьбы с российской пропогандой». Президент Игорь Додон тогда категорически отказался промульгировать этот закон, который он расценил как «антидемократический». Додон вернул документ в парламент 21 декабря, но на другой день депутаты парламентского большинства ДПМ повторно приняли его в той же редакции, без учета мнения президента. Глава государства снова отклонил закон, тогда Конституционный суд временно отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия председателю парламента Андриану Канду (сегодня лидер парламентской партии Pro Moldova, состоящей из бывших демократов), и закон был принят.

Как сообщало ИА Newstes , на скандальном заседании 3 декабря депутаты приняли законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг, но только в первом чтении. Представители прозападного правоцентристского блока ACUM (партии «Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда») устроили в парламенте потасовку, пытаясь сорвать сессию, на которой также рассматривались законопропроекты о бюджетно-налоговой политике, о статусе русского языка и ряд других. Несмотря на продолжающееся противодействие и бойкот парламентской оппозиции, 17 декабря депутатами фракций ПСРМ и партии «Шор» при поддержке группы «Pentru Moldova» во втором чтении эти законопроекты все же приняли.

Принятый закон промульгировал действующий президент Игорь Додон, который заявил, что «отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на них вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было запрещено».