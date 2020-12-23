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Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах и Донбасс

Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах и Донбасс

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, среди тем был Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября — в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», — говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон обсудили текущее положение в Донбассе.

«С российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера», — говорится в сообщении.
«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года в Париже», — сообщила пресс-служба.

Помимо этого, президенты обсудили ситуацию вокруг СВПД.

«По ситуации вокруг иранской ядерной программы — с обеих сторон констатирована востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией коронавируса, лидеры подтвердили настрой на развитие контактов двух стран по производству вакцин.

«Затронут также ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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