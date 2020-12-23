Путин: Насчет смены власти в США… Все будет как обычно

Лидия Мартынова

России не станет сложнее с приходом Джозефа Байдена к власти в США. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Таким образом он прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил, что с приходом Байдена ситуация ухудшится.

«Это неоглобалист, который нас объявил врагом номер один, и мы обязаны все сделать, чтобы максимально сплотить общество», — сказал Зюганов.

Владимир Путин успокоил участников заседания:

«По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее… Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу — и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности».

Напомним, что инаугурация 46-го президента США состоится 20 января. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.