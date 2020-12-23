Путин: Насчет смены власти в США… Все будет как обычно
России не станет сложнее с приходом Джозефа Байдена к власти в США. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Таким образом он прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил, что с приходом Байдена ситуация ухудшится.
Владимир Путин успокоил участников заседания:
Напомним, что инаугурация 46-го президента США состоится 20 января. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.