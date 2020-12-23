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В Кабуле у своего дома убит директор FEFA — Фонда за справедливые выборы

В Кабуле у своего дома убит директор FEFA — Фонда за справедливые выборы

Сегодня утром, 23 декабря, в Кабуле у ворот собственного дома был застрелен генеральный директор Фонда свободных и справедливых выборов Афганистана (FEFA) Юсуф Рашид. Неизвестные открыли стрельбу по нему и его водителю, который выжил, но позже скончался от ран в больнице. Об этом сообщает Ariana News.

Хотя большинство жителей Кабула обвиняют в случившемся талибов, они не взяли на себя ответственность за это нападение. Временный поверенный в делах США в Кабуле Росс Уилсон заявил, что он «потрясен убийством Юсуфа, еще одним убийством в какофонии бессмысленного и бесконечного насилия».

«Юсуф Рашид был преданным и стойким защитником демократии в Афганистане. В течение многих лет он неустанно работал над тем, чтобы обеспечить свободные и прозрачные выборы, в которых приняли участие все афганцы», — заявил Уилсон.

Мохаммад Мирза Катавазай, первый заместитель спикера Национальной ассамблеи, написал в Твиттере, что он глубоко опечален убийством Рашида, «который был перспективным и прогрессивным молодым афганцем, который хотел действительно функционирующей демократии в стране».

Следует отметить, что начиная с воскресенья, в Кабуле взрывы происходят постоянно. В результате последнего один полицейский погиб и двое получили ранения. Накануне сработало СВУ в автомобиле Toyota Corolla, принадлежащем врачам из Пули-Чархи. Погибли пять человек, в том числе четверо врачей. До этого были ранены один солдат и одно гражданское лицо, еще один мирный житель был убит в районе Пагман, где террорист-смертник ворвался в мечеть. В воскресенье неизвестные атаковали автомобиль депутата Мохаммада Вардака, ехавшего в сопровождении машин охраны. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 10 человек и более 50 получили ранения. Сам Вардак пережил взрыв, но в том районе пострадали здания и магазины.

Пока ни одна группа исламистов не взяла на себя ответственность за теракты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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