WADA: Россия обязана продолжать платить нам взносы

Алексей Вольцев

Несмотря ни на что, Россия обязана продолжать выплату ежегодных взносов Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом сегодня, 23 декабря, заявили в пресс-службе WADA.

Там пояснили, что ежегодные взносы в бюджет WADA обязаны выплачивать все страны мира, и в 2020 году WADA запланировало получение взносов на сумму около $ 39 млн.

Напомним, Россия полностью выплатила свой взнос WADA ($ 1 015 977) в числе первых еще до конца марта, а 17 декабря CAS поддержал иск WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия за то, что российская сторона «не обеспечила передачу WADA достоверных данных и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы». Генеральный директор Оливье Ниггли заявил, что разочарован решением CAS не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как рекомендовало агентство.

Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

«Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами. Поэтому Россия все равно будет продолжать выплачивать свой ежегодный взнос в WADA», — объяснил представитель пресс-службы WADA.

Как сообщало ИА Newstes , РУСАДА впервые было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о допинговых нарушениях в российском спорте. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах с последующим выполнением двух критичных условий, которые, по мнению WADA, не были в итоге соблюдены. Россия все это время продолжала выплачивать ежегодные взносы в бюджет WADA. А российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.