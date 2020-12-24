Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Фортуна» достроила один отрезок «Северного потока — 2» в Германии

«Фортуна» достроила один отрезок «Северного потока — 2» в Германии

«Фортуна» достроила один отрезок «Северного потока — 2» в Германии

Трубоукладчик «Фортуна» выполнил половину работ по строительству участка «Северного потока — 2» на мелководье немецкой экономической зоны в Балтийском море. Баржа завершила укладку одного из двух отрезков протяженностью 2,6 километра. До Нового года «Фортуна» должна успеть построить и второй.

По данным навигационного портала Myshiptracking, трубоукладочная баржа «Фортуна» дошла до конца первого из двух параллельных отрезков «Северного потока — 2», которые немецкий регулятор разрешил достроить в последний месяц года. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало оператору «Северного потока — 2» разрешение на работы по строительству 2,6 километра обеих ниток «Северного потока — 2» к югу от отмели Адлегрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря.

Строящийся участок газопровода указан пунктирной линией между знаками. Иллюстрация: myshiptracking.com.
Иллюстрация: vesselfinder.com.

«Фортуна» поздно начала работы и за 8 дней уложила 2,6 километра одной нитки балтийского газопровода со стороны Германии. Медленно начав, судно вышло к середине отрезка на строительство более 450 метров магистрали в сутки. При таком темпе работ баржа может успеть уложиться со вторым отрезком в срок. Хотя Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда указывает в предупреждении морякам, что 31 декабря — дата приблизительная и предупреждение посторонним судам обходить район работ на расстоянии 1,25 мили действует до 15 января.

Осторожное ведение работ, очевидно, связано с тем, что глубина моря составляет 19,5 метра, судно имеет рабочую осадку 6,5 метра, Балтийское море штормит и достаточно времени уходит на перемещение якорей после каждого пройденного участка.

Сейчас у трубоукладчика находится аварийно-спасательное судно «Мурман», которое способно проводить мониторинг укладки газопровода и состояния дна. Вчера оно прошло по недостроенному датскому участку, а сегодня — над построенной ниткой в немецких водах. Также в районе работ дежурят суда снабжения «Умка» и «Катунь». За охранной зоной следят Krebs Geo и Antares. Судно снабжения «Юрий Топчев» которое вчера вечером подвозило на «Фортуну» трубы, вернулся на рейд порта Мукран, где размещается база проекта. В самом порту стоит «Иван Сидоренко», который вчера прибыл из Калининграда.

После трубоукладки в декабре оператору проекта Nord Stream 2 AG останется достроить еще по 14 километров каждой ветки газопровода в немецких водах и более 120 километров в датской экономической зоне. Датское морское ведомство (DMA) опубликовало 22 декабря предупреждение для моряков о том, что с 15 января начнется укладка двух ниток газопровода в экономической зоне страны в Балтийском море. DMA уточняло, что строительство будет вести трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман».Однако в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили ИА Newstes, что еще не получали обновленный график работ по «Северному потоку — 2». Что касается 28 километров в немецких водах, то Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) сообщило, что сейчас рассматривает заявку на работы в январе—апреле.


Напомним, что анонимные источники агентства Reuters в Белом доме рассказали, что уходящая администрация собирается выпустить новую порцию санкций против «Северного потока — 2», которые «забьют кол в сердце» проекта. Однако непонятно, идет ли речь в сообщении Reuters о всем известных новых санкциях в оборонном бюджете США, который еще не подписал Дональд Трамп, или о чем-то новом.

Пока санкции действуют к владельцам трубоукладчиков, поэтому «Газпром» привлек российские суда «Фортуна» и «Академик Черский». А новые санкции, в оборонном бюджете, планируют распространить на компании, которые страхуют, перестраховывают и дооснащают суда проекта. Кроме того, под ограничения попадут и фирмы по испытанию, инспектированию и сертификации газопроводов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым и воспитании детей: "Я заняла позицию за мужем, и мне нравится"
Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым и воспитании детей:
В Казанском радиомеханическом колледже состоялась республиканская научно-практическая конференция
В Казанском радиомеханическом колледже состоялась республиканская
В Великих Луках представили образовательные программы нового «Кванториума»
В Великих Луках представили образовательные программы нового
В Севастополе наградили работников профессионально-технического образования
В Севастополе наградили работников профессионально-технического
Герасимов: Российская армия — гарант восстановления мирной жизни в Карабахе
Герасимов: Российская армия — гарант восстановления мирной жизни
СМИ нашли у Тимати и Волочковой долги на сотни тысяч рублей
СМИ нашли у Тимати и Волочковой долги на сотни тысяч рублей
МИД Белоруссиии ответит на санкции США
МИД Белоруссиии ответит на санкции США
Рождественский настрой: Ирина Шейк в красном кардигане на прогулке с дочерью Леей
Рождественский настрой: Ирина Шейк в красном кардигане на прогулке с
Первые обитатели Марианских островов происходили с Филиппин
Первые обитатели Марианских островов происходили с Филиппин
Из здания МИД России похищен $ 1 млн: кто крал известно, где деньги — нет
Из здания МИД России похищен $ 1 млн: кто крал известно, где деньги —
Лунный календарь стрижки волос на январь 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на январь 2021 года
40% россиян не имеют сбережений на черный день
40% россиян не имеют сбережений на черный день

Топ на сегодня

Минпросвещения России проведёт прямой эфир на тему регионального опыта внедрения независимой оценки квалификации учителей
Минпросвещения России проведёт прямой эфир на тему регионального
В Кабуле у своего дома убит директор FEFA — Фонда за справедливые выборы
В Кабуле у своего дома убит директор FEFA — Фонда за справедливые
В Краснодарской области росгвардеец, стрелявший в жену, уволен
В Краснодарской области росгвардеец, стрелявший в жену, уволен
Проект по созданию почти 25 тысяч центров «Точка роста» на базе сельских школ будет продолжен – Татьяна Голикова
Проект по созданию почти 25 тысяч центров «Точка роста» на базе
В Приднестровье Дед Мороз занят на службе в милиции
В Приднестровье Дед Мороз занят на службе в милиции

Еще по теме

«Фортуна» встала на «Северный поток — 2»
Этой ночью «Фортуна» встанет на «Северный поток — 2»
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток — 2"