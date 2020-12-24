«Фортуна» достроила один отрезок «Северного потока — 2» в Германии

Лидия Мартынова

Трубоукладчик «Фортуна» выполнил половину работ по строительству участка «Северного потока — 2» на мелководье немецкой экономической зоны в Балтийском море. Баржа завершила укладку одного из двух отрезков протяженностью 2,6 километра. До Нового года «Фортуна» должна успеть построить и второй.

По данным навигационного портала Myshiptracking, трубоукладочная баржа «Фортуна» дошла до конца первого из двух параллельных отрезков «Северного потока — 2», которые немецкий регулятор разрешил достроить в последний месяц года. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало оператору «Северного потока — 2» разрешение на работы по строительству 2,6 километра обеих ниток «Северного потока — 2» к югу от отмели Адлегрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря.

Строящийся участок газопровода указан пунктирной линией между знаками. Иллюстрация: myshiptracking.com.Иллюстрация: vesselfinder.com.

«Фортуна» поздно начала работы и за 8 дней уложила 2,6 километра одной нитки балтийского газопровода со стороны Германии. Медленно начав, судно вышло к середине отрезка на строительство более 450 метров магистрали в сутки. При таком темпе работ баржа может успеть уложиться со вторым отрезком в срок. Хотя Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда указывает в предупреждении морякам, что 31 декабря — дата приблизительная и предупреждение посторонним судам обходить район работ на расстоянии 1,25 мили действует до 15 января.

Осторожное ведение работ, очевидно, связано с тем, что глубина моря составляет 19,5 метра, судно имеет рабочую осадку 6,5 метра, Балтийское море штормит и достаточно времени уходит на перемещение якорей после каждого пройденного участка.

Сейчас у трубоукладчика находится аварийно-спасательное судно «Мурман», которое способно проводить мониторинг укладки газопровода и состояния дна. Вчера оно прошло по недостроенному датскому участку, а сегодня — над построенной ниткой в немецких водах. Также в районе работ дежурят суда снабжения «Умка» и «Катунь». За охранной зоной следят Krebs Geo и Antares. Судно снабжения «Юрий Топчев» которое вчера вечером подвозило на «Фортуну» трубы, вернулся на рейд порта Мукран, где размещается база проекта. В самом порту стоит «Иван Сидоренко», который вчера прибыл из Калининграда.

После трубоукладки в декабре оператору проекта Nord Stream 2 AG останется достроить еще по 14 километров каждой ветки газопровода в немецких водах и более 120 километров в датской экономической зоне. Датское морское ведомство (DMA) опубликовало 22 декабря предупреждение для моряков о том, что с 15 января начнется укладка двух ниток газопровода в экономической зоне страны в Балтийском море. DMA уточняло, что строительство будет вести трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман».Однако в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили ИА Newstes, что еще не получали обновленный график работ по «Северному потоку — 2». Что касается 28 километров в немецких водах, то Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) сообщило, что сейчас рассматривает заявку на работы в январе—апреле.





Напомним, что анонимные источники агентства Reuters в Белом доме рассказали, что уходящая администрация собирается выпустить новую порцию санкций против «Северного потока — 2», которые «забьют кол в сердце» проекта. Однако непонятно, идет ли речь в сообщении Reuters о всем известных новых санкциях в оборонном бюджете США, который еще не подписал Дональд Трамп, или о чем-то новом.

Пока санкции действуют к владельцам трубоукладчиков, поэтому «Газпром» привлек российские суда «Фортуна» и «Академик Черский». А новые санкции, в оборонном бюджете, планируют распространить на компании, которые страхуют, перестраховывают и дооснащают суда проекта. Кроме того, под ограничения попадут и фирмы по испытанию, инспектированию и сертификации газопроводов.