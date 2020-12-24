«Газпром»: По польскому контракту еще ничего не решено

Лидия Мартынова

Стокгольмский апелляционный суд отказал «Газпрому» в жалобе на решение арбитража по иску польской PGNiG. Однако речь идет о промежуточном решении арбитров и статус-кво в споре сохраняется, сообщили в «Газпроме».

«Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон», — говорится в заявлении «Газпром экспорта».

До этого польская госкомпания PGNiG сообщила, что Стокгольмский апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража о формуле цены в контракте на поставку газа в Польшу.

В марте Стокгольмский арбитражный суд по иску PGNiG решил изменить формулу цены по долгосрочному контракту на поставку российского газа в Польшу, установив большую привязку к европейским биржевым котировкам. В результате, как сообщала польская госкомпания, закупать российский газ ей стало выгоднее — в первом полугодии произошло снижение эксплуатационных расходов, и разница в оплате по новым счетам и тем, которые бы выставлялись при старой формуле, составила около 300 млн злотых ($ 81 млн).

Кроме того, PGNiG получила компенсацию от «Газпрома» за несправедливо завышенные цены в $ 1,5 млрд.

В конце 2022 года завершается долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу, и в PGNiG заявляли, что не будут продлевать его. Вместо этого госкомпания хочет нарастить импорт СПГ и начать поставки по еще не построенному «Балтийскому газопроводу» из Норвегии.