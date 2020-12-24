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Кремль не видит угрозы россиянам в Белоруссии

Кремль не видит угрозы россиянам в Белоруссии

Россиянам в Белоруссии ничто не угрожает. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Белоруссии , с которой у нас Союзное государство», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, если россияне в Белоруссии «совершают что-то противоправное, то их могут задерживать, для нас главное — чтобы соблюдались все права российских граждан, и за этим внимательно следит посольство РФ».

«Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях», — подчеркнул он, добавив, . что посольство РФ в Белоруссии следит за соблюдением прав российских граждан, в том числе в ходе массовых акций.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. На них победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Во время акций белорусские правоохранители неоднократно задерживали граждан России, в том числе российских журналистов. Позже местные СМИ сообщали о нескольких случаях депортации россиян из республики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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