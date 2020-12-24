МИД Белоруссиии ответит на санкции США

Алексей Вольцев

Белоруссия подготовила ответные меры на санкции США. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил МИД республики.

«Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц. Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Белоруссиии во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами „диктатура прав человека“ выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Белоруссиии.

В белорусском МИДе также отметили, что «инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный».

«Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор», — говорится в документе.

Отмечается, что Белоруссия «всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении».

«Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса», — отметили в МИД Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов продолжаются акции протеста. США и ЕС не признали итоги голосования и потребовали от властей республики прекратить насилие в отношении протестующих. В октябре США ввели санкции в отношении нескольких белорусских чиновников. В декабре данные санкции были расширены.