Немцев заставляют подставляться — эксперт об отчете по берлинскому пациенту
Гражданская медицина в Германии в случае с «отравлением» блогера Алексея Навального работает под контролем военных, заявил глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя публикацию берлинской клиники Charite в медицинском журнале Lancet «восьмого заключительного» отчета об «отравлении».
По его мнению, все события вокруг истории с Навальным позволяют сделать определенные выводы.
По его мнению, этим отчетом немецких медиков Запад будет манипулировать.
Пресс-релиз клиники Charite позиционируется как «восьмое и заключительное» заявление о его лечении. В отчете расписана хронология событий 20 августа, когда Навальный почувствовал себя плохо.
Как указывают немецкие медики, в омской больнице у Навального наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, были диагностированы дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские врачи провели интубацию и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.
В клинику Charite пациент поступил 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали «тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы». Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы «Новичок».
При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.