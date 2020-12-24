Немцев заставляют подставляться — эксперт об отчете по берлинскому пациенту

Алексей Вольцев

Гражданская медицина в Германии в случае с «отравлением» блогера Алексея Навального работает под контролем военных, заявил глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя публикацию берлинской клиники Charite в медицинском журнале Lancet «восьмого заключительного» отчета об «отравлении».

«Сроки уже заставляют, в конце концов, эту историю обнародовать, иначе это переходит всяческие границы, — сказал Шатров в эфире радио Sputnik. — Однако сам факт того, что врачи подтверждают отравление боевым отравляющим веществом, свидетельствует о том, что гражданская медицина в Германии в данном конкретном случае работает под контролем военных. Все, что вокруг этой операции происходит, говорит о том, что она имеет высокий статус секретности и контролируется специальными службами. Поэтому доверять выводам просто не стоит».

По его мнению, все события вокруг истории с Навальным позволяют сделать определенные выводы.

«Понятно, что это операция западных спецслужб, скорее всего, американских. В данном случае немецкие просто выполняют роль подмастерьев. Поэтому все это так странно выглядит, информация как-то нехотя выдается. Потому что немцы тоже понимают, что они участвуют в чужой игре и подставляются — ставят свои подписи под подобного рода документами. Видно, что нет большого желания. Но обстоятельства их заставляют это делать», — считает политолог.

По его мнению, этим отчетом немецких медиков Запад будет манипулировать.

«История не закончена. Понятно, что из берлинского пациента будут создавать какую-то фигуру. В общем-то, и цель его эвакуации в Германию была именно такой. Видимо, там пришли к пониманию, что невозможно накачать Навального каким-то политическим весом в самой России. А как агент, который из-за рубежа будет гадить России, он более выгоден. Поэтому думаю, что эту тему сейчас начнут развивать, Навальный будет пытаться организовывать различные судебные процессы против России. Только так можно использовать эту историю», — заключил Игорь Шатров.

Пресс-релиз клиники Charite позиционируется как «восьмое и заключительное» заявление о его лечении. В отчете расписана хронология событий 20 августа, когда Навальный почувствовал себя плохо.

Как указывают немецкие медики, в омской больнице у Навального наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, были диагностированы дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские врачи провели интубацию и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

В клинику Charite пациент поступил 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали «тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы». Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы «Новичок».

При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.