Правительство Эстонии решило ввести локдаун в Таллине

Лидия Мартынова

Правительство Эстонии решило распространить на Таллин и столичный уезд Харьюмаа жесткие ограничения, которые до сих пор действовали только в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, пишет err.ee.

«С учетом ускорившегося распространения в Таллине и Харьюмаа коронавируса, растущей заполненности местных больниц и распространения вируса среди персонала больниц, мы должны принять трудные решения, чтобы защитить от перегрузки нашу систему здравоохранения и обеспечить доступность медицинской помощи. Опираясь на мнения научного совета и Департамента здоровья, правительство решило ввести в Харьюмаа и Таллине более жесткие ограничения», — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Дополнительные ограничения в Харьюмаа и Таллине вводятся на три недели — с 28 декабря до 17 января. В этот период запрещается оказание увеселительных услуг во всех заведениях, в том числе в казино, боулингах и бильярдных, клубах для взрослых и гостиницах, которые смогут предлагать только услугу проживания.

Предприятиям общественного питания разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Закрываются все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

В закрытых помещениях запрещается работа с молодежью, деятельность и образование по интересам, курсы обучения, а также занятия спортом и тренировки. Перечисленные виды деятельности разрешены на свежем воздухе для групп в составе до десяти человек.

Детские сады остаются открытыми, но в них необходимо соблюдать дополнительные инструкции по предотвращению распространения вируса, составленные Департаментом здоровья и органами власти местных самоуправлений.

Аналогичные ограничения в Ида-Вирумаа, срок действия которых истекает в ночь на 4 января, было решено продлить до 17 января.

Кроме того, с 24 декабря требование половинной заполняемости помещений распространяется и на религиозные службы по всей Эстонии.

Сохраняется требование носить защитные маски в закрытых помещениях, обеспечивать выполнение требований по дезинфекции и прочих мер, принимаемых для предотвращения распространения вируса.

Общегосударственные ограничение в сфере образования будут действовать до конца зимних каникул, т. е. до 10 января 2021 года (включительно). Ограничения действуют в отношении общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, прикладного высшего образования и высших учебных заведений. Если каникулы в конкретной школе заканчиваются до 10 января, то к контактному обучению в здании школы могут быть допущены учащиеся с 1-го по 4-й классы. Ограничения в сфере образования, которые будут действовать после 10 января, правительство обсудит на следующей неделе.

Для компенсации убытков, которые предприятия понесут из-за новых ограничений, правительство предусмотрело пакет помощи в размере $ 23 млн. Средства будут распределяться между предприятиями в секторах, на которые больше всего повлияют новые ограничения. В частности, речь идет о гостиницах, предприятиях общественного питания, увеселительных заведениях (казино), а также культуре, спорте и частных кружках. Помощь будет оказывается в виде компенсации фирмам налогов на рабочую силу, а также субсидий в сфере культуры и образования.

Принятые решения оформлены в виде правительственных распоряжений на заседании правительства в четверг. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, временное снижение числа новых случаев заражения сначала дало правительству сигнал, что ограничения ужесточать не следует.

«Ограничения не были введены раньше из-за того, что казалось, что распространение вируса затормозилось и ранее введенных ограничений будет достаточно. Однако с учетом рекомендаций научного совета, мониторингового исследования и статистики заражения больше нет оснований полагать, что распространение вируса замедлилось. Напротив, продолжается тенденция к росту, и мы не можем этого допустить», — сказал Кийк.

По его словам, самый важный аргумент в пользу новых ограничений — динамика роста числа зараженных: три недели назад она выросла по сравнению с предшествовавшей неделей на 24%, две недели назад — на 8%, а неделю назад — снова на 17%.